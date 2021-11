Komična Superliga - neverovatni golovi, potezi i promašaji minulog vikenda u Srbiji

Fudbalska utakmica je uvek svojevrsna predstava za ljubitelje sporta, bez obzira na to koje ekipe je igraju. Nekad bude uzbudljiva, nekad uspavanka, a ponekad može da se svrsta i pod komedije. Minulog vikenda smo upravo iz tog žanra odgledali nekoliko mečeva, sve u Superligi Srbije. Gotovo da nije mogao da prođe neki okršaj bez komičnih situacija. I to onakvih kakve se zaista retko viđaju. Bilo je tu svega, promašenih zicera, kikseva golmana, defanzivaca… Izdvojili smo vam neke od najzanimljivijih.

Sve je počelo sa susretom Radničkog iz Kragujevca i Napretka u subotu. Kruševljani su slavili posle preokreta sa 2:1, a oba puta u prvom poluvremenu rezultat se menjao posle autogolova.

To su ipak bili nesrećni slučajevi, takve stvari se dešavaju. Mnogo nesvakidašnjija je situacija iz poslednjeg minuta, kada je Napredak imao stopostotnu priliku da postigne treći pogodak. Pukla je kontra u 90. minutu, sam pred gol je istrčao 22-godišnji Saša Kočić, koji je u igru ušao svega šest-sedam minuta pre toga umesto Petra Đuričkovića. Mogao je da gađa gde hoće, ali se odlučio da predribla golmana Ognjena Lukića. Mladi čuvar mreže Radničkog je nekako izbacio loptu, a ona se odbila do Mitra Ćukovića. Pred defanzivcem, koji je lepo istrčao kontranapad, bio je prazan gol, ali je on poslao loptu visoko iznad prečke. Srećom po Napredak, nisu bili kažnjeni za to.

Već tog popodneva viđena je bizarna situacija u Gornjem Milanovcu, na duelu Metalca i Čukaričkog. Posle lošeg dodavanja Bačkulje lopta je došla do golmana Metalca Strahinje Savića, koji kao da je na momenat zaboravio u kom dresu igraju njegovi saigrači. Doslovce je dodao loptu napadaču Brđana Marku Rakonjcu, a on je potom lako zaobišao Savića i doneo Čukaričkom vođstvo.

Brđani su lako trijumfovali na kraju, sa 3:0.

U nedelju je u derbiju juga Radnički iz Niša savladao Radnik sa 3:0. Sva tri pogotka domaćin je postigao posle loših reakcija odbrane Surduličana.

Prvi je bio delo Branislava Tomića, maltene posle auta. Dva minuta kasnije je Mitrović kaznio ležernost rivala, ali najinteresantniji je bio onaj treći pogodak. Posle centaršuta sa leve strane golman Radnika Stefan Ranđelović je nekako uspeo da zakači loptu i ona je pala pred Ranka Jokića, koji se zbunio, izgubio je balans i promašio loptu. Kako nije intervenisao, Tomić je stigao da se namesti i levom nogom zakuca loptu pod prečku za konačnih 3:0.

U isto vreme u Lazarevcu je Kolubara savladala TSC posle preokreta sa 2:1, a na tom meču je posebno “zablistao” golman tima iz Bačke Topole, Nemanja Jorgić. Iskusni čuvar mreže je dva puta kiksnuo, ali je samo jednom bio kažnjen.

Bila je to situacija iz 79. minuta, kada je Kolubara postigla pobednički pogodak. Doduše, podjednaka krivica ide i na dušu nekadašnjeg reprezentativca Srbije Slobodana Rajkovića, čija očajna povratna lopta je naterala Jorgića da se zatrči ka aut-liniji. Nije trebalo da izleće, ali kada je krenuo nije bilo zaustavljanja. Nije stigao do lopte, usledio je centaršut, a gol je bio prazan.

Nije se Kolubara najbolje snašla, uspeli su i Jorgić i Rajković da se vrate, ali je usledila panika defanzivaca. Dva puta je Rajković promašio loptu dok je ona skakutala po šesnaestercu, na kraju se Nemanja Nikolić snašao i zatresao je mrežu.

Pred sam kraj još jedna scena za rubriku “verovali ili ne”. Krsmanović je vratio loptu do Jorgića, koji se nameštao predugo da je pošalje ka svojim napadačima. Đuranović je posle kratkog premišljanja izvršio presing, a Jorgić ga je napucao loptom.

Ona se potom odbila do Miloša Đokića, koji je bio previše opušten u toj situaciji “jedan na jedan”. Presporo je reagovao, probao je da lobuje golmana TSC-a, pa mu je omogućio da se iskupi za blamažu.

Istog popodneva smo jednu neobičnu scenu videli i na stadionu “Rajko Mitić”. Igralo se drugo poluvreme na susretu Crvene zvezde i Spartaka, domaćin je vodio sa 2:0, kada je El Fardu Ben iskoristio kiks golmana i jednog štopera Subotičana.

Posle centaršuta Aleksandra Kataija, Ben se borio za loptu sa Nemanjom Brankovićem, sinom direktora Sportskog atletskog saveza Slobodana Brankovića. Štopera Spartaka je Ben odgurnuo, taman toliko da je 21-godišnji golman Miši Dubljanić naleteo direktno na njega. Dok su se oni sudarali, lopta je prošla pored njih i Benu nije ostao težak posao da overi crveno-belima nova tri boda.

Imajte na umu da 18. kolo Superlige još nije završeno, u ponedeljak su na programu još dve utakmice. Od 15 časova će Novi Pazar da dočeka Proleter, dok će od 17h Vojvodina da ugosti Mladost. Biće to prilika da se snimi još neka komična scena.

Naravno, nadajmo se da neće. Jer i ovih nekoliko izdvojenih situacija u kratkom razmaku su dovoljne da se ponovo zapitamo o nivou kvaliteta elitnog srpskog ranga i da se iznova pokrene diskusija o tome koliko bi smanjenje broja klubova u Superligi eventualno pooštrilo konkurenciju.

SUPERLIGA SRBIJE – 18. KOLO

Subota

Radnički K. - Napredak 1:2 (1:1)

/Mršić 2ag - Lakićević 28ag, Marjanović 65/

Metalac - Čukarički 0:3 (0:1)

/Rakonjac 32, Kajević 53, Mijailović 72/

Nedelja

Kolubara - TSC 2:1 (0:1)

/Đuranović 60, Nikolić 79 - Vukić 18/

Radnički Niš - Radnik 3:0 (2:0)

/Tomić 37, 80, Mitrović 39/

Crvena zvezda - Spartak S. 3:0 (1:0) /Rodić 9, Ben 46, 71/

Voždovac - Partizan 0:3 (0:1)

/Menig 40, Rikardo 50, Pantić 55/

Ponedeljak

15.00: (2,60) Novi Pazar (3,00) Proleter N. S. (2,95)

17.00: (1,60) Vojvodina (3,80) Mladost L. (6,00)

