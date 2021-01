Letos su ga jurili kao da je jedini štoper na svetu, iako ostatak fudbalske planete nije uveren da je Erik Garsija baš toliko dobar fudbaler. Ali jeste mlade, jeste štoper, a štoperi Barseloni fale kao davljeniku flaša vode. I čini se da je sada konačno došao trenutak da se davnašnji plan Blaugrane realizuje i da Garsija konačno napusti Mančester Siti.

Sam igrač je odavno već prihvatio da se vrati na stadion Kamp Nou, pošto je za Barsu igrao i kao omladinac. Razlika je samo što je sada i Siti snizio prohteve. Nije ni imao izbora. Garsiji na leto ističe ugovor, a kako je sasvim jasno da želi samo u Barseloni Građani su morali da prihvate šta god.

Pa će tako umesto 10.000.000 evra fiksno plus još 10.000.000 evra u bonusima – koliko su letos tražili za Garsiju – sada dobiti duplo manje. Dakle, 5.000.000 evra fiksno plus još 5.000.000 u bonusima. Pride, taj fiksni deo neće dobiti odmah, no će morati da sačekaju leto, jer Barselonu je korona virus žestoko pogodio u finansijskom smislu.

Posao ipak još nije sasvim gotov, mada je sve već dogovoreno. Ali još se čeka da četvorica kandidata na predsedničkim izborima u Barseloni zakazanim za 24. januara – a to su Đoan Laporta, Viktor Font, Toni Freiša i Emili Ruso – odobre transfer.

Kako bilo, ovo bi trebalo da znači da je Ronald Kuman rešio glavni problem u ekipi, ali nije on jedini. Kuman želi i Memfisa Depaja, napadača lionskog Olimpika. I njemu ugovor ističe već na leto. A i on želi u Barselonu.

Druga je stvar da li su i jedan i drugi baš kalibar za Barsu. Garsija je recimo ove sezone u dresu Građana odigrao svega 498 minuta, računajući tu sva takmičenja. Nije baš aždaja od igrača.

