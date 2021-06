Istorija se piše u austrijskom fudbalu! Državni tim je ispunio sve svoje ciljeve na Evropskom prvenstvu, prvi put je uspeo da prođe grupnu fazu takmičenja i sada će igrati za svoju dušu protiv nadahnute Italije. Taktički odgovorna selekcija Franka Fode potvrdila je kvalitet u meču odluke protiv Ukrajine, potpuno je neutralisala ambicioznu selekciju Andreja Ševčenka i apsolutno zasluženo stigla do osmine finala - 1:0 (1:0).

Ukrajina je potpuno podbacila u okršaju koji je lomio situaciju u grupi C. Bila je potuno bezidejna u nameri da dođe do protivničkog gola, opet se pokazalo da joj nikako ne odgovara situacija u kojoj mora sama da gradi igru. Ugasila se u želji da ozboljnije zapreti protivniku i dođe makar do boda, koji bi joj omogućio da prođe dalje. Ševčenkov tim je ostao na tri osvojena boda i negativnom gol-razlikom (4:5), pa je prilično nerealno očekivati da bi mogla da se domogne naredne faze takmičenja.

Austrija slavi Kristofa Baumgartnera, koji je na fenomenalan nači reagovao kod kornera u 21. minutu i pored svojih čuvara matirao Georgija Bušcana. Mada, podjednake zasluge idu i na račun Davida Alabe, koji je fenomenalno izveo prekid. Lopta je pala baš tamo gde treba, na vrh peterca, a onda se za svoju poziciju izborio vezista Hofenhajma.

Ševčenko je pokušavao da pronađe način kojim bi razmrdao svoju ekipu. Na kraju je okvir gola uspeo da pogodi samo Mikola Šaparenko, ali je u 29. minutu odlično reagovao Danijel Bahman. U drugom poluvremenu na terenu su se našli Cigankov i Marlos, dok je poslednji adut bio Artjom Besjedin, međutim, najbolju šansu za izjednačenje nije uspeo da iskoristi Roman Jaremčuk u 88. minutu. Odlični napadač Genta se u 88. minutu odlično izborio za priliku, gađao je u suprotan ugao iskosa sa desne strane, ali je lopta prohujala pored stative, iako je Bahman bio savladan.

Ukrajinci su samo u finišu utakmice uspeli ozbiljnije da pritisnu protivnika, ali su za to bili zaslužni Austrijanci, koji prethodno nisu uspeli da reše posao. Konrad Lajnmer je odlično pripretio u 37. minutu, kada je Bušcan odlično odbranio, dok je pet minuta kasnije Marko Arnautović snažno šutirao, ali je njegov udarac prohujao pored leve stative.

Kako je odmicalo drugo poluvreme, Austrijanci su se sve više povlačili, ali je to tek u poslednjih nekoliko minuta donelo mogućnost Ukrajini, mada Ševčenkov tim nije zaslužio da dođe do spasonosnog pogotka.

Austrija je zasluženo prošla dalje, pa potpuno rasterećena dočekuje okršaj sa Azurima, koji su možda i najviše pokazali u dosadašnjem toku turnira. Ekipa Roberta Mančinija će biti favorit za prolaz u četvrfinale, ali niko unapred ne sme da otpisuje odlični sastav Franka Fode.

Čitav meč u poslednjoj liniji tima, na prilično visokom nivou, odigrao je i novi štoper Crvene zvezde Aleksandar Dragović, koji ne samo da je bio siguran u odrađivanju defanzivnih zadataka, već je u nekoliko navrata vrlo kvalitetno započinjao akcije svoje selekcije.

Ukrajina - Austrija 0:1

/Baumgartner 21/

Stadion: Nacionalni (Bukurešt)

Sudija: Džunejt Čakir (Turska)

UKRAJINA (4-1-4-1): Bušcan - Karavajev, Zabarnji, Matvijenko, Mikolenko - Sidročuk - Jarmolenko, Šaparenko, Zinčenko, Malinovski - Jaremčuk.

AUSTRIJA (4-3-2-1): Bahman - Lajner, Dragović, Hintereger, Alaba - Šlager, Lajmer, Grilič - Baumbartner, Zabicer - Arnautović.

GRUPA C:

Makedonija - Holandija 0:3 (0:1)

/Depaj 24, Vajnaldum 51, 58/

Ukrajina - Austrija 0:1 (0:1)

/Baumgartner 21/