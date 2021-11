Konačno: FSS dobio novi Statut i raspisao izbore! Nema starosne granice, u trku mogu i političari

Konačno, posle nekoliko meseci većanja, čak i disonantnih tonova na prethodnim zasedanjima FS Srbije je dobio novi Statut. Najviši pravni akt izglasan je na današnjoj vanrednoj sednici Skuštine naše kuće fudbala u Staroj Pazovi.

Takođe, konačno su raspisani izbori na svim nivoma, čime je i zvanično počela trka za mesto novog predsednika FS Srbije. Prema novom Statusu ne postoji starosna granica kada je u pitanju budući prvi čovek naše krovne fudbalske organizacije. Takođe, u trku za mesto novog predsednika FSS mogu da uđu političari. Ali u slučaju pobede moraće da podnesu ostavke na ve političke funkcije.

Kako je saopšteno na sajtu FSS sednici Skupštine u Staroj Pazovi prisustvovalo je 63 delegata. Predsedavao je zamenik predsednika FSS Nenad Bjeković i čovek koji slovi kao ozbiljan kandidat za novog predsednika (posebno posle ukidanja starosne granice).

Sednica je počela gromoglasnim aplauzom svih prisutnih delegata i gostiju, igračima i stručnom štabu naše najbolje reprezentacije koja je ostvarila veliki uspeh i plasirala se na Prvenstvo sveta u Kataru 2022. godine. Najvišem skupu fudbalske Srbije prisustvovali su i gosti iz FIFA i UEFA, Sofija Malicija, Nikola Luka i Jan Hafner.

„Pre svega, koristim ovu priliku da prenesem najiskrenije čestitke porodice UEFA, posebno našeg predsednik, Aleksandra Čferina i našeg generalnog sekretara, Teodora Teodoridisa, na plasmanu Srbije na Prvenstvo sveta 2022. u Kataru. Igrači, selektor, stručni štab i ceo Savez, obavili su sjajan posao direktno se plasirajući u veoma teškoj grupi. Siguran sam da će ova fantastična generacija igrača nastaviti da donosi radost vašoj zemlji. I dok je Srbija sjajna na terenu, napravila je veoma pozitivan napredak i van terena od našeg poslednjeg susreta pre nekoliko meseci. Želim da se iskreno zahvalim generalnom sekretaru Jovanu Šurbatoviću, i njegovoj ekipi na neumornom naporima u stvaranju veoma potrebnog novog pravnog okvira za srpski fudbal, uprkos stalnim izazovima. Predložene izmene su rezultat konstruktivnih i uspešnih konsultacija. UEFA i FIFA su odobrili ove izmene i u potpunosti ih podržavaju. Novi Statut i novi poslovnik doneće potrebne jasne promene u FSS na svim nivoima njegove organizacione strukture i obezbediće potpuno poštovanje pravnih okvira UEFA i FIFA. Najznačajnije je to da će izmene obezbediti balansiranu i inkluzivniju strukturu članstva, jasnu podelu ovlašćenja uz provere i ravnoteže, ojačaće nezavisno odlučivanje, konsolidovati Skupštinu kao najviše zakonodavno telo uvesti transparentna pravila za izbore i povećati sveukupnu transparentnost i odgovornost“, rekao je predstavnik UEFA Nikola Luka.

Kao sledeći korak, svi regionalni Savezi će morati da usaglase svoje statute sa Statutom FSS. Kada se to uradi, izbori će biti održani od dna fudbalske piramide do izbora novog IO FSS za četvorogodišnji mandat, i to što je pre moguće, u skladu sa vremenskim sledom izbora.

Posle diskusije delegata, novi Statut Fudbalskog saveza Srbije usvojen je jednoglasno. Usvojen je i novi Pravilnik o radu Skupštine FSS, takođe jednoglasno. Usvojena je odluka o raspisivanju izbora i dato ovlašćenje Izvršnom odboru da odredi datum početka svih aktivnosti.