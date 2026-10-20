Konačno Italijani! Roma se iživljavala nad uljezom, Alegri se preznojavao (VIDEO)

Nakon katastrofalnog drugog kola u kojem su sva četiri italijanska predstavnika doživela poraze, pa i onog mršavog prvog u kojem su Komo i Roma osvojili četiri boda, ova treća runda Lige šampiona je počela idealno za klubove sa Apenina. Ali, ne bi trebalo da ih zavara da su na nivou konkurencije iz ‘liga petice’.

Maks Alegri je živ! Nakon što su mu Filip Stanković i Venecija spakovali otkaz prošlog vikenda, malo je falilo da mu ga Bode večeras i zvanično uruči. Na Alegrijevu sreću, oporavljeni Skot Mektominej se pojavio u onom najboljem izdanju iz šampionske sezone i sa dva gola iščupao pobedu protiv agresivnih Norvežana. Prva pobeda i bodovi u Ligi šampiona možda najavljuju neke bolje dane za Napoli, ali sa Alegrijevim pristupom i trenerskom filozofijom, deluje da je samo pitanje momenta kada će kriza opet zakucati na vrata. Ako je ikad i prolazila… Napoli je ranjiv, nervozan i daleko od kontrole koju je imao pod Konteom. Jednostavno, Alegri nije trener za ovaj tim i ne ume da iz njega izvuče najbolje. Vratio je i oporavljenog Mereta na gol, ali problem je defanziva koja se igra ispred golmana… Bez čvrstog defanzivnog bloka, Alegrijevi timovi su mnogima poželjan rival. Imali su domaći start iz snova pošto je Politano ispratio sprint i centaršut Spinacole u prvom minutu i uhvatio neodbranjiv volej. Poleteli su i nizale su se šanse Di Lorenca, Mektomineja, Hojlunda, Langa… Previše su promašili i kaznio ih je Hauge, koji je majstorski smestio loptu u suprotan ugao nakon 27 minuta igre. Bode je oživeo i nastavio u mnogo boljem ritmu do finiša poluvremena, kada smo na delu videli apsolutnu klasu De Brujnea i Mektomineja. Pas Belgijanca i utrčavanje Škota za novo vođstvo domaćeg tima.

Međutim, Bode nije odustajao. Počeo je da stiska u drugom poluvremenu i došao do novog izjednačenja nakon sat vremena igre, kada je Helmersen lako pogodio pored statičnog Spinacole. Opet je Napoli morao sve ispočetka i da rudari za pobedu… I opet se ukazao Mektominej. Poleteo je na centaršut Politana i postigao sjajan gol glavom.

I opet Napoli nije mirno priveo meč kraj. Iako je rezervista Žovane podebljao vođstvo na 4:2, Fetov pogodak u nadoknadi vremena je isprepadao domaće. Srećom po Napoli, pa nije bilo još mnogo vremena da Bode još jednom oživi. Roma nije imala tih problema i iživljavala se nad Slovanom nakon što je na istom mestu pre šest dana doživela slom protiv Reala. Ali, da budemo načisto. Timovima poput Slovana nije mesto u Ligi šampiona. Nema prvak Slovačke šta da traži u elitnom takmičenju. I došao je do njega lakšim putem preko prosečnih rivala poput Iberije, Mjelbija i Celja. Videlo se protiv Pari Sen Žermena i Štutgarta da nisu dorasli, a pokazalo se i večeras. Gol-razlika nakon tri kola im je 1:13. Roma je mogla da odigra i sa rezervnim timom i ne bi morala da strepi za konačan ishod. A falili su joj stubovi tima. Zbog povreda nije bilo Svilara, Konea i Dibale, dok je Soule startovao sa klupe. Prvi put se ove sezone u startnih 11 našao kapiten Lorenco Pelegrini i odigrao sjajan meč za tih 50 i nešto minuta koliko je proveo na terenu do povrede. Sve u igri Rome se vrtelo oko njega… Na početku meča je umalo spojio sa golom Rodriga Moru, potom imao opasan volej, da bi u 21. minutu centrirao iz slobodnjaka posle kojeg je Gilardi sa druge stative asistirao Ermosu. Odličnu šansu je potom propustio Molina, a najveću Mora kada je promašio prazan gol posle još jedne sjajne akcije Pelegrinija i Malena koji je bio nesebičan. Pelegrini i Malen su nešto slično izveli u 38. minutu, Holanđanin je ovog puta šutirao, a Molina naleteo na odbijenu loptu i duplirao vođstvo.