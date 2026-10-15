Konatara čeka meč dosadašnje karijere - protiv Brajtona u Engleskoj

Umeo je Konatar i ranije da postiže golove. Dao ih je ukupno sedam za Železničar, a prethodno jedan i u dresu Grafičara. Posle titule sa Zvezdom u pomenutoj sezoni, sada je osvojio prvi kup, a na dobrom je putu i da postane prvak Litvanije. U domaćem prvenstvu Kauno Žalgiris je posle 29 kola prvi na tabeli, sa bodom više i odigranom utakmicom manje od Suduve.

U tom takmičenju se Konatar još nije upisao u strelce, ali jeste u asistente. Dvaput, a oba puta su njegova dodavanja donosila pobede zeleno-belima.

21.00: (1,03) Brajton (16,5) Kauno Žalgiris (50,0)

Bio je srpski fudbaler standardan u timu i tokom leta u evropskim kvalifikacijama. U doigravanju za Ligu šampiona Kauno Žalgiris je eliminisao Dritu (ukupnih 4:3) i KI Klaksvik (1:0), pre nego što ga je dvaput pobedio Dinamo Zagreb (1:7). Preselio se potom u plej-of za Ligu Evrope, ali tamo je bio bolji Bešiktaš. U Istanbulu je bilo 0:3 za Turke, dok su u Kaunasu u revanšu Konatar i drugovi uspeli da dođu do počasnog trijumfa, sa 1:0.

Sada će prvi put od nastanka Kauno Žalgiris igrati ligašku fazu nekog takmičenja UEFA. I tamo litvanske navijače čekaju prave poslastice, pošto će zeleno-beli redom igrati protiv Brajtona, Brana, Lugana, Rige, Egnatije i Frajburga.

A za početak ih čeka možda i najinteresantnija utakmica od svih. Imaće priliku da se odmere sa premijerligašem, u Engleskoj. Svi su svesni da je tu Brajton apsolutni favorit, pa izabranici hrvatskog stratega Željka Sopića idu na Britansko ostrvo – da uživaju.

“Da, Brajton je malo bolji tim od Minije, sa kojom smo igrali u nedelju. Ne mnogo, ali malo bolji”, našalio se Sopić u svom stilu na početku konferencije za štampu, pa potom nastavio u ozbiljnijem tonu:

“Gledao sam Brajton protiv Sanderlenda, pre toga i protiv Mančester Junajteda i Arsenala. Imaju veoma mladog trenera, top ekipu. I jedan Hrvat igra tamo, Luka Vušković. Biće to ogroman izazov za nas, ali dobro se pripremamo i nadam se da ćemo se dobro pokazati na terenu. Tada će sve biti u božijim rukama”.

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Sopić je istakao da je Kauno Žalgiris samim plasmanom u Ligu konferencije već ispunio svoj cilj na međunarodnoj sceni za ovu sezonu. U ovoj fazi važnija je završnica prvenstva i borba sa Suduvom.

“Prvenstvo nam je sve, jer ako želimo da učestvujemo u ligaškoj fazi nekog evropskog takmičenja i sledeće sezone mnogo bolje šanse će nam biti ako dođemo do titule. Kao što već znate, mnogo lakše je u svakoj državi da stignete dotle kao šampion, jer onda vam se otvara više opcija. Što se tiče meča sa Brajtonom, mislim da će nam to biti jedno veliko iskustvo. Naravno, bilo bi lakše da igramo kod kuće, ali svakako sam veoma srećan što igramo baš protiv Brajtona, jer možemo mnogo da naučimo”, zaključio je Sopić.

Brajton je u seriji od četiri uzastopne pobede. U prvenstvu je savladao Koventri (5:0), Arsenal (3:0) i Sanderlend (2:0), sve bez primljenog gola, a pre duela sa Tobdžijama u Liga kupu Engleske je na Old Trafordu bio bolji i od Mančester Junajteda (3:2).

Verovatno će večeras trener Fabijan Hirceler promešati sastav i poslati na teren neke igrače sa manjom minutažom, kako bi najbolje poštedeo za duel sa Kristal Palasom za vikend. No, u kakvom god sastavu engleski tim da izađe biće apsolutni favorit, a Konatara će svakako čekati teški ispiti tokom svakog napada domaćina. Biće to idealna prilika za nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i Železničara da vidi tačno koliko je udaljen i šta mu tačno nedostaje da bi igrao u nekoj od najjačih evropskih liga...

LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO

Četvrtak

18.45: (6,00) CSKA Sofija (4,00) Monako (1,50)

18.45: (6,00) Egnatija (4,00) Midtjiland (1,57)

18.45: (1,70) Gent (4,00) Orhus (5,00)

18.45: (4,80) Hajduk Split (4,20) Ajaks (1,65)

18.45: (6,00) KuPS (4,40) Trabzon (1,47)

18.45: (2,50) Lugano (3,40) Crvena zvezda (2,80)

18.45: (1,37) Mjelbi (4,90) Inter Eskaldes (8,50)

18.45: (1,25) Panatinaikos (6,50) Borac Banjaluka (10,5)

18.45: (3,15) Univerzitatea Krajova (3,15) Hetafe (2,40)

21.00: (1,35) Atalanta (5,30) Pafos (8,00)

21.00: (1,15) Bran (8,00) Linkoln Red Imps (16,0)

21.00: (1,03) Brajton (16,5) Kauno Žalgiris (50,0)

21.00: (2,50) Kopenhagen (3,25) Braga (2,90)

21.00: (1,23) Frajburg (6,50) Jablonec (12,0)

21.00: (3,00) Harts (3,50) Nordsjeland (2,30)

21.00: (1,28) Sint Trojden (5,30) Iberija 1999 (9,00)

21.00: (1,22) Tvente (7,00) Tun (11,0)

***Kvote su podložne promenama