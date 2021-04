Filadelfija je jednom nogom već u polufinalu Konkakaf Lige šampiona pošto je na Mercedes Benc stadionu u Atlanti nadigrala tim koji sa klupe predvodi Gabrijel Hajnce rezultatom 3:0 (0:0).

Junion je do pobede stigao u drugom poluvremenu i to prave fudbalske predstave smeštene u raspon od 29 minuta kada je briljirao – Kasper Čibulko! Poljski napadač nateraće pristalice Filadelfije da nauče kako se pravilno piše i izgovara njegovo ime i prezime (Kacper Przybyłko prim. aut) pošto je uradio apsolutno sve što je bilo u njegovoj moći da se obezbedi ne samo pobeda, već i vrlo dobra zaliha uoči revanša. A Čibulko je to učinio sa dva pogotka i asistencijom čime je kompletirao savršeno veče u elitnom takmičenju Konkakaf zone.

Sve do 57. minuta utakmica je bila potpuno otvorena, a onda je Čibulko iskoristio zbunjenost odbrane domaćina i posle loše intervencije na korner gostiju smestio loptu u mrežu. Taj pogodak pokrenuo je lavinu koja se završila sa još dva gola u mreži Atlante u kratkom vremenskom intervalu.

Samo petnaestak minuta kasnije bilo je 2:0 i ponovo je strelac bio Čibulko. Pukla je kontra posle neuspele ofanzive fudbalera Atlante, a Leon Flah bio je nesebičan pa je razigrao Poljaka koji je loptu zakucao u mrežu. U samoj završnici susreta Antoni Fontana je doveo Filadelfiju na prag polufinala uz konačnih 3:0. Ponovo je akcija završena posle kontranapada u kojem je Čibulko ovog puta bio asistent, a nemoćni Bred Guzan morao je ponovo da vadi loptu iz svog gola...

KONKAKAF LIGA ŠAMPIONA - ČETVRTFINALE, PRVI MEČEVI

Sreda

Atlanta - Filadelfija 0:3 (0:0)

/Čibulko 57, 73, Fontana 87/

Toronto - Kruz Azul 1:3 (1:2)

/Osorio 20 – Angulo 3, 34, Agilar 58/

Četvrtak

02.30: (3,10) Kolambus (3,20) Monterej (2,40)

04.30: (3,40) Portland (3,30) Klub Amerika (2,20)

