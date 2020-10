Inter dočekuje gradski derbi sa Milanom kao blagi favorit zbog objektivno većeg kvaliteta, ali i svestan da su Rosoneri mlad i nepredvidiv tim koji se nalazi u odličnoj formi još od finiša prošle sezone. Na sve to, Antonio Konte zbog povreda, korona virusa i reprezentativnih akcija ima probleme kako da sastavi tim.

Strateg Nerazura apostrofira uoči meča da je ovo početak paklene serije za njegov tim.

“Sutra će nam biti prvi u seriji mečeva dva puta nedeljno. Mislimo i na Ligu šampiona tako da će rotacije biti neophodne. Miran sam. Sutra ćemo krenuti sa trojicom vezista, a možda već u sredu krenemo sa trojicom drugih, pa trojicom drugih naredne nedelje… Svi će dobiti šansu jer veća raspoloživost igrača će biti ključ sezone”, rekao je Konte na konferencije za medije uoči sutrašnjeg Derbija dela Madonina.

Prethodnih dana se mnogo pričalo i o status Kristijana Eriksena koji kod Kontea igra sve manje bitnu ulogu, a zimus je doveden iz Totenhema kao kapitalno pojačanje. Danac je nedavno istakao da mu se sviđa što je u reprezentaciji standardan pa su to mnogi shvatili kao indirektnu prozivku da u klubu nije zadovoljan minutažom.

“Da li on misli da igra manje ili više u Interu, ja to ne znam… Za mene igra onoliko koliko treba. I tako će biti sve dok poštuje tim. Mogu i ja da pogrešim, ali sam u suštini zadovoljan Eriksenom i onim što donosi grupi. Mislim da je i on zadovoljan. Biće prostora i za njega, i za ostale. Čeka nas teška i naporna sezona”.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Konte očekuje da njegov tim napreduje kroz seriju jakih mečeva.

“Pokušaćemo da budemo što bolji jer svaka pobeda nosi tri velika boda. Čeka nas neprekidan niz važnih mečeva. Očekujemo da rastemao kao tim, pogotovo u smilsu odgovornosti na terenu. Derbi donosi dodatne poteškoće jer idemo na jak Milan koji se probudio još u poslednjim mesecima prošle sezone. Jaki su kao i Lacio sa kojim smo već igrali, ali mi imamo naš put. Najvažnije je da odmah po izlasku na teren ostavimo utisak”.

Dodatni problem za Kontea predstavlja stanje Aleksisa Sančeza koji se vraća iz reprezentacije sa lakšom povredom.

“Čileanci su se poslednji vratili. Došli su kasno sinoć, ali lepo je što su stigli u dobrom raspoloženju iz reprezentacije. Da sam imao mogućnost da biram, izabrao bih da imamo još jedan dan pripreme. Ali znamo da reprezentativni kalendar mora da se poštuje i na nama je da mu se prilagodimo. Pripremaćemo se danas, nemamo drugog izbora. Daćemo sve od sebe bez velikog forsiranja igrača koji su se tek vratili. Sančez ima zamor mišića i procenićemo danas na treningu kakva je situacija s obzirom da nas čeka sedam utakmica u tri nedelje. Ako budem računao na njega, to je zato što ću imati garancije za to. U suprotnom, sačekaćemo sledeću utakmicu sa njim”.