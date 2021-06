Sudeći prema partijama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i uvodnim rundama grupne faze Kopa Amerike, nema nikakve dileme da je Brazil prvi favorit za mesto vladara Zelenog kontinenta. Venecuela i Peru su počišćeni bez ikakvih problema i natezanja na najvažnijem takmičenju Južne Amerike, pa ostalima u Grupi B ostaje samo da se poređaju. Kolumbija je drugoplasirana sa dva boda manje, Venecuela ima bod, a Ekvador i Peru su na nuli. Priliku da uvećaju bodovni saldo ove selekcije imaju noćas u sklopu 3. runde, koju Karioke propuštaju.

Kolumbija će u ponedeljak, u ranim jutarnjim časovima, pokušati da obezbedi plasman u četvrtfinale turnira, pošto igra sa poslednjeplasiranim Peruom u Gojaniji (02.00). Ekipa Reinalda Ruede započela je svoju kampanju Kopa Amerike tesnom pobedom nad Ekvadorom prošlog ponedeljka. Edvin Kardona je jedini gol na utakmici postigao u smiraj prvog poluvremena iz slobodnog udarca, a Kafeterosi su do kraja izdržali iako su bili nadigrani. U drugoj utakmici, Kolumbija je imala posla sa Venecuelom, koja je imala dugu listu odsutnih usled pozitivnih nalaza na virus korona, ali nisu uspeli da to valorizuju.

02.00: (1,68) Kolumbija (3,50) Peru (5,80)

Iako je to bio prilično razočaravajući rezultat, Kafeterosi su se našli na ivici dostizanja nokaut faze, sa četiri boda iz uvodne dve utakmice. Sa četiri od pet sastava koji će proći grupu, Kolumbija bi pobedom nad belo-crvenima stekla prednost od nedostižnih sedam bodova u odnosu na noćašnjeg rivala.

Sa druge strane, Peru je svestan da veće šanse za bodove ima u naredne dve runde, gde će se odmeriti sa Ekvadorom i Venecuelom. Igrači Rikarda Gareke pretrpeli su poraz u svojoj uvodnoj utakmici u petak, pošto su u Rio de Žaneiru poklekli pred Brazilom. Bilo je 4:0 na kraju. Iako će moral Blankiroha definitivno pogoditi taj debakl, Garekini ljudi nemaju vremena da žale. S obzirom na to da je i Ekvador takođe poražen, a da Venecuela ima samo bod iz svoja dva meča, Peru i dalje ima sve šanse da zauzme jedno od najbolja četiri mesta u Grupi B.

Kolumbija će u ovu utakmicu ući bez krila Porta Luisa Dijaza, koji je suspendovan pošto je protiv Venecuele dobio crveni karton. Navalnu liniju bi ponovo trebalo da predvodi tandem Atalante Luis Murijel i Duvan Zapata, pošto su minule sezone kombinovano zabeležili 37 golova i 19 asistencija u italijanskoj Seriji A.

Peru je izgledao nenadahnuto protiv Brazila u odsustvu iskusnih napadača Raula Ruidijaza i Paola Gerera, pošto je Gareka odlučio da ih izostavi iz ekipe. To bi trebalo da ostavi Đanluku Lapadulu na vrhu napada protiv Kafeterosa, dok će se u velikoj meri oslanjati na znanje Kristijan Kueve.

23.00: (4,60) Venecuela (3,40) Ekvador (1,85)

Fudbalsko veče u Južnoj Americi otvaraju Venecuela i Ekvador (23.00). Obe selekcije krenuće u potragu za prvom pobedom u kampanji Kopa Amerike, pošto je Venecuela do sada osvojila bod, a Ekvador ima "krompirić". La Vinotinti su osvojili bod u remiju bez golova sa Kolumbijom pre tri dana, a na otvaranju su poraženi od Brazila sa 3:0, dok je El Tri jedini meč izgubio dok je pretrpeo poraz od Kolumbije 1:0.

Venecuela je, mimo svih očekivanja, uzela veoma važan poen protiv Kafeterosa. Uprkos dugoj listi odsutnih zbog pozitivnih testova na korona virus, momci Žozea Pezeira su preživeli silne atake rivala i zahvaljujući golmanu Farinjezu izborili remi u Gojaniji. Kako su Kolumbija i Brazil na vrhu grupe, Venecuela se bori sa Ekvadorom i Peruom za poslednja dva mesta za četvrtfinale, a potencijalno slavlje nad Ekvadorom trebalo bi da je pogura ka cilju.

U međuvremenu, Ekvador će želeti da se "upiše" na turniru, ujedno preskoči Venecuelu i preseli se na pol-poziciju kako bi stigao do finalnih osam. U svojoj jedinoj utakmici do sada Ekvador je pretrpeo minimalan poraz od Kolumbije. To je bio treći uzastopni poraz u svim takmičenjima za momke Gustava Alfara, koji su ranije izgubili od Perua i Brazila u kvalifikacijama za Mundijal ranije u junu.

Venecuela i dalje ima ozbiljan problem sa izostancima, jer su van stroja prvi napadač Hosef Martinez, potom standardni veznjaci Heferson Savarino i Romulo Otero, a ni odbrana nije bila pošteđena. U konkurenciji za meč nisu ni Mikel Vilanueva, Džon Šanselor i iskusni bek Roberto Rosales.

IZBOR UREDNIKA

KOPA AMERIKA - 3. KOLO

GRUPA A

Ponedeljak

23.00: (2,20) Urugvaj (3,20) Čile (3,50)

Utorak

02.00: (1,55) Argentina (3,90) Paragvaj (6,50)

GRUPA B

Nedelja

23.00: (4,60) Venecuela (3,40) Ekvador (1,85)

Ponedeljak

02.00: (1,68) Kolumbija (3,50) Peru (5,80)

*** kvote su podložne promenama