Boka Juniors dobila je svoj trenutak osvete, Santos je završio na štitu u derbiju Grupe C uz gotovo rutinskih 2:0 (0:0) na Bombonjeri!

Eliminacija iz polufinala elitnog takmičenja baš od brazilskog velikana teško je pala Boki, ali niko u klubu nije odustao od titule najboljeg južnoameričkog kluba. Boka je odradila sjajan posao, stigla do druge pobede u grupi i zakucala Santos za dno tabele.

Kroz teške dane prolazi vicešampion Južne Amerike. Već tri utakmice beleži isključivo poraze, a u poslednjih sedam mečeva u svim takmičenjima ima samo jednu pobedu. Probudio se prepoznatljivi argentinski inat kod igrača Migela Rusa i večeras su pokazali da su možda i pre nekoliko meseci oni ipak morali da budu u finalu zajedno sa Palmeirasom, a posle šta bude...

Dobro se držao Santos na Bombonjeri, ali je i to bilo dovoljno samo za poluvreme mirnog sna. Tek što se zahuktala akcija u nastavku susreta, barijeru ispred gola Santosa probio je Karlos Tevez! Legenda Boke našla se na pravom mestu, u pravom trenutku da slobodnu loptu pošalje preko crte i dovede svoj tim u zasluženo vođstvo. Zaslužila je Boka da ima bar gol prednosti i ranije, pogotovo jer je Santos bio praktično bezopasan svih 90 minuta dok je domaćin konstantno jurišao ka golu. Posle gola Teveza igra Santosa nije se posebno menjala, uglavnom su to bili strpljivi napadi i čekanje da se nešto dogodi iz kontre, dok je Boka tražila put do drugog pogotka i tako osiguranog trijumfa.

Gol je stigao u 69. minutu posle realizacije Sebastijana Vilje Kana i toposle savršene egzekucije iz kontre u tri dodavanja!

Šampion Južne Amerike Palmeiras torpedovao je ekvadorski Independijente sa 5:0 (2:0) čime je zadržao savršen učinak posle dva kola u Grupi A.

Već posle 20 minuta susreta bilo je jasno šta se sprema gostima iz Bolivije jer su Roni i Luiz Adrijano već dva puta zatresli mrežu, ali to je bio samo početak! Patrik de Paula Kareiro je u 66. minutu dodatno uvećao prednost, da bi Roni svojim drugim pogotkom na susretu potvrdio katastrofu slabašnog Independijentea. Konačnih 5:0 postavio je Danilo u 81. minutu.

Ubedljivo veče imali su i fudbaleri Internasionala koji su slomili Deportivo iz Venecuele sa 4:0 (3:0). Pobeda slavnog kluba iz Porto Alegrea bila je jasna već posle prvog dela kada je rezultat glasio 3:0! Goleadu je pokrenuo Viktor Kuesta u 20. minutu, da bi Patrik samo četiri minuta potom duplirao vođstvo, a Tijago Galjardo u završnici poluvremena iskoristio Kuestinu asistenciju za ogromnih 3:0. Internasional je do kraja uspeo da ostane sa igračem manje zbog drugog žutog kartona Karlosa Palasiosa u 60. minutu i opet postigne gol za konačnih 4:0. Strelac pogotka bio je Juri Alberto.

Domaćin je tako ekspresno zaboravio na poraz od bolivijskog Olvejz Redija na otvaranju takmičenja i bar do sutra biće na vrhu tabele Grupe B.

KOPA LIBERTADORES - 2. kolo



Grupa A

Sreda

Palmeiras – Independijente del Valje 5:0 (2:0)

/Roni 11, 74, Adrijano 20, De Paula Kareiro 66, Danilo 81/

23.55: (1,27) Defensa i Hustisija (5,80) Univerzitario (10,50)

Grupa B

Sreda

Internasional – Deportivo Tačira 4:0 (3:0)

/Kuesta 20, Patrik 24, Galjardo 43, Juri Alberto 76/

Četvrtak

04.00: (1,30) Olimpija (5,50) Olvejs Redi (10,00)

Grupa C

Sreda

Boka Juniors – Santos 2:0 (0:0)

/Tevez 47, Vilja 69/

Četvrtak

04.00: (1,27) Barselona Gvajakil (5,80) Strongest (10,50)

Grupa G, sreda

Flamengo – Union Kalera 4:1 (2:0)

/Barbosa 31, 79, De Araskaeta 34, Pedro 85 – Saez 57/

LDU Kito – Velez Sarsfild 3:1 (1:1)

/Martinez 28, 53, Zunino 65 – Galdames 42/

Grupa H

Sreda

Atletiko Mineiro - Amerika de Kali 2:1 (0:0)

/Hulk 58, 63 - Sančez 75/

23.55: (1,43) Sero Portenjo (4,40) Deportiva La Gvaira (7,75)