Takmičenje u Kopa Sudamerikani nastavlja se noćas, mečevima 4. kola. Na programu je sedam duela, a neki će možda da odluče i putnika u sledeću fazu.

Lanus je predhodnog dana doputovao u Porto Alegre, sa potrebom da izbori pobedu kako bi ostao u igri za prvu poziciju u grupi H. Ona jedina omogućuje nastavak takmičenja u drugom po jačini klupskom takmičenju na kontinentu. Utakmica je zakazana za večeras na stadionu Arena do Gremio sa početkom od 00.15 po srednjoevropskom vremenu, uz arbitražu Urugvajca Danijela Fedorčuka, dok će istovremeno u Venecueli početi susret između Aragve i kolumbijskog La Ekidada, druge dve ekipe u okviru grupe H.

00.15: (1.45) Gremio (4.00) Lanus (7.00)

Posle tri odigrana kola, Gremio je lider grupe sa maksimalnim učinkom i devet osvojenih bodova, potom sledi Lanus sa šest, La Ekidad sa tri i Aragva, koja je bez ijednog ostvarenog boda čvrsto zalepljena na dno.

Poraz koji su pre dve nedelje popularne Granate pretrpele upravo protiv Gremija od 2:1 na svojoj La Fortalezi, ostavio je tim Luisa Zubeldije "smrtno ranjenim" u pogledu mogućnosti prolaska u narednu fazu takmičenja. Sada moraju da idu na pobedu u Porto Alegreu. Lanus je predhodnog vikenda i pored pobede nad Taljeresom iz Kordobe ostao bez plasmana u plej-of argentinskog Liga Kupa, čime mu je jedina preostala obaveza ostala učešće u Kopa Sudamerikani.

Sa druge strane Gremio dolazi iz pobede od čak 8:0 koju je ostvario u predhodnom kolu protiv venecuelanske Aragve. Pošto su pretrpeli eliminisanaciju iz Kopa Libertadores, tim koji predvodi Tijago Nunjes ne samo da razmišlja o završnici drugog po jačini klupskog takmičenja na tlu Južne Amerike, već će predstojećeg vikenda igrati i prvo finale u novoj sezoni. Tada ga očekuje prvi od dva susreta državnog prvenstva Gaučo protiv gradskog i najvećeg rivala Independijentea.

Trikolori su u velikom zaletu i iza sebe imaju seriju od sedam uzastupnih trijumfa u svim takmičenjima, a eventualnom pobedom u noćašnjem okršaju i matematčki bi obezbedili eliminacionu fazu. Tim iz Porto Alegrea i dalje je bez dva standardna vezna igrača, čileanskog internacionalca Cezara Pinalesa i Žana Pjera Kasagrandea. Njihove pozicije bi trebali da zauzmu Darlan i Leandro Pereira, dok će u napadu i ovoga puta delovati Dijego Souza u paru sa Aldemirom Fereirom.

Gremio je već neko vreme predstavlja pravi košmar za ekipu Lanusa. Podsetimo, da su ova dva tima 2017 godine odigrala finale Kopa Libertadores, i u oba susreta brazilski predstavnik bio je uspešniji, čime je prisvojio svoju treću titulu vladara kontinenta. Uspešan niz za Trikolore nastavljen je i ove sezone, kada su kao i pre tri četiri godini na La Fortalezi slavili identičnim rezultatom 2:1.

Situacija u okviru grupe F, ponovo je u potpunosti otvorena, posle sinoćnog kiksa liderske ekipe Atletiko Gojaniensea, koja je na svom terenu protiv Palestine odigrala susret bez postignutih golova. Za čileanskog predstavnika to je bio prvi bod u dosadašnjem delu takmičenju, dok je tim iz Gojanija propustio priliku da se ozbiljnije distancirana na vodećoj poziciji i jednom nogom zakorači ka eliminacionoj fazi.

Brazilski predstavnik i dalje je vodeći tim grupe F sa osam osvojenih bodova iz četiri odigrane utakmice, zatim sledi paragvajski Libertad sa šest i Njuels Old Bojsi sa četiri boda. Upravo te dve ekipe koje svoj meč u sklopu četvrtog kola igraju noćas u Asunsionu sa početkom od 02.30 po srednjevropskom vremenu. Glavni zadužen za deljenje pravde na ovom susretu biće urugvajski arbitar Gustavio Tehera. Poslednjeplasirani tim u ovoj grupi je Palestino, koji je uprkos odlamanju bodova Gojainenseu, izgubio šanse da se nađe u nastavku takmičenja, ali je time napravio veliku uslugu za preostala dva učesnika ove grupe.

Libertad je u predhodnom kolu na svom terenu pretrpeo pomalo iznenađujući poraz od brazilske ekipe, koja je tom prilikom upravo od njih preuzela vodeće mesto. Repoljerosi imaju šansu da se vrate na čelnu poziciju. Paragvajski sastav predvođen argentinskim stručnjakom Danijelom Garnerom nastavlja da pruža dobre partije i u nacionalnom prvenstvu, u kom su posle 15. odigranih kola trenutno lideri sa 32. osvojena boda, pet više u odnosu na prvog pratioca i lokalnog rivala Olimpijom.

02.30: (1.85) Libertad (3.40) Njuels Old Bojs (4.10)

Specifično za tim Libertada, jeste da pretnja po protivnički gol vreba bukvalno iz svih linija i pozicija. Tako centralni bek Kristijan Baez koji je do sada već postigao nekoliko izuzetno važnih golova, predstavlja pravu noćnu moru u protivničkom šesnaestercu kada su u pitanju prekidi. Za sredinu terena i proigravanje saigrača zadužen je Aleksander Barbosa, a još jedan važan šraf u sastavu crno-belih predstavlja nekadašnji reprezentativac Kolumbije, Danijel Bokanegra. Veliki broj napada ekipa Danijela Garnera usmerava ka igračima na krilnim pozicijama, pa je tako Antonio Bareiro sa dva pogotka najefikasniji u dosadanjem delu takmičenja, dok na istoj poziji samo sa leve strane, deluje mladi Ugo Martinez (20), koji svojom brzinom itekako ume da stvara problem protivničkoj defanzivi. Najpoznatije ime među Repoljerosima, prekaljeni Oskar Kardozo, do sada je bio pošteđen nastupa na međunarodnoj sceni, dok u nacionalnom prvenstvu nije propustio nijedan meč. Sa druge strane i Leprozirni, kako glasi popularan nadimak ovog argentinskog tima, imaju priliku da se ozbiljno uključe u borbu za prvu poziciju u grupi, ali za to mu je neophodna pobeda na noćašnjem gostovanju.

Za duel protiv Libertada u ekipi Njuels Old Bojsa ne mogu da račinaju na kapitena i ofanzivnog vezistu Maksimilijana Rodrigeza, koji je doživeo povredu kvadricepsa u poslednjem kolu Liga Kupa na meču sa Sarmijentom, kao ni na prve izmene Žeronima Kačaubea i Franka Nigerija, koji su takođe pretrpeli povrede mišića. Ipak, u tim Hermana Burgosa posle odsustva vraćaju se iskusni vezista Pablo Perez i defanzivac Manuel Kapaso, koji su bili van stroja od još prvog susreta protiv Repoljerosa, koji su izgubili na svom terenu rezultatom 3:1. Pored njih na raspolaganju će mu biti i Džonatan Kristaldo, Ignasio Skoko i Marijano Bitolo, koji se ponovo pojavljuju kao opcije posle dužeg odsustva.

(Piše: Đorđe Radonjić)

KOPA SUDAMERIKANA - 4. KOLO

GRUPA A

Četvrtak

12. oktobar - Uačipato 1:2 (0:1)

San Lorenco - Rosario 1:2 (1:0)

GRUPA B

Sreda

Montevideo Siti - Independijente 1:1 (1:0)

Petak

00.15: (7.75) Guabira (4.50) Baija (1.37)





GRUPA C

Četvrtak

Seara - Arsenal Sarandi 0:0

Bolivar - Vilsterman 2:2 (2:1)





GRUPA D

Sreda

Metropolitanos - Atletiko Paranaense 0:1 (0:0)

Petak

02.30: (2.35) Aukas (3.20) Melgar (2.90)





GRUPA E

Petak

02.30: (2.55) Penjarol (3.10) Korintijans (2.75)

02.30: (1.40) River Plejt (4.30) Sport Uankajo (7.50)





GRUPA F

Četvrtak

Atletiko Gojanense - Palestino 0:0

Petak

02.30: (1.85) Libertad (3.40) Njuels Old Bojs (4.10)





GRUPA G

Sreda

Bragantino - Emelek 2:0 (1:0)

Taljares - Tolima 0:0





GRUPA H

Petak

00.15: (4.40) Aragva (3.35) La Ekidad (1.80)

00.15: (1.45) Gremio (4.00) Lanus (7.00)





***kvote su podložne promenama