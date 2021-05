Nadmoćan je bio Montevideo. Od prvog do poslednjeg minuta, bilo je samo pitanje vremena kada će povesti, i isto tako kolikom će razlikom dobiti Gubiru. Završilo se sa 4:0. I može biti zadovoljna Gubira što je urugvajski predstavnik stao na brojci od četiri komada.

Nije Montevideo forsirao, a mogao je da pumpa gol-razliku do u nebesa. Istina, ne bi mu to previše značilo posle dve utakmice u kojima nije dobacio dalje do osvajanja jednog boda, pa se na tome i zaustavio. Najvažnije bitke za Montevideo tek predstoje, a utakmica sa Gubirom, koja je zalutala u drugorangirano takmičenje na Zelenom kontinetu nije jedna od njih.





Podelio je plen Uačipato sa Rosarijom (1:1) i makar privremeno zadržao liderksu poziciju. Imao je čileanski predstavnik više od igre, stuštio se ka golu rivala, ali nije uspeo da osvoji više od boda. I zbog toga bi mogao da zažali, posebno ukoliko 12. Oktobar bude isprašio San Lorenco, i na taj način doveo Uačipatovu prvu poziciju u pitanje.





Odigrali su Seara i Bolivar mršavih 0:0, a brazilski tim je taj koji može i mora više da žali za propuštenim prilikama koje su mu se ukazale. Prilike koje se ne propuštaju nije koristila Seara, a jedna od njih je jedanaesterac u drugom poluvremenu. Žael nije kaznio domaćina, Seara se nije osamila na čelu tabele. Bolivar stoji rame uz rame sa njom i remi, koji je lako mogao biti trijumf, mogao bi skupo da je košta.

KOPA SUDAMERIKANA - 3. KOLO

GRUPA A

Četvrtak

Uačipato - Rosario 1:1 (1:0)

/Altamirano 33 - Zabala 67/

GRUPA B

Četvrtak

Montevideo Siti - Gubira 4:0 (1:0)

/Skoto 34, Del Prete 71, 90+3, Gerero 90+1/

GRUPA C

Četvrtak

Bolivar - Seara 0:0

GRUPA G

Četvrtak

02.30: (2,05) Deportes Tolima (3,05) Emelek (3,80)

02.30: (1,75) RB Bragantino (3,45) Taljeres (4,60)

*** kvote su podložne promenama