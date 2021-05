Argentinski predstavnik Arsenal iz Srandija noćas (00.15) gostuje brazilskoj Seari, na startu četvrtkog kola grupe C Kopa Sudamerikane, a sve sa potrebom da postigne dobar rezultat, kako bi održao šanse za dalji plasman. Utakmica se igra na stadionu Governador Arelando Plasido Kastelo u Fortalezi, uz arbitražu Čileanca Roberta Tabara.

Posle tri odigrana kola, vodeću poziciju na tabeli trenutno dele Seara i Bolivar sa po pet osvojenih bodova, zatim sledi Arsenal sa četiri, a kao fenjeraš nazire se još jedan bolivijski predstavnik Horhe Vilsterman, sa tek jednim prikupljenim bodom.

Prethodnog vikenda tim koji predvodi Serhio Rondina završio je učešće u ovogodišnjem izdanju argentinskog Liga kupa. Iako je njegova ekipa znatno podigla formu u drugom delu šampionata, na kraju je ipak završila kao pretposlednja u zoni A i daleko od mesta koje vode u plej-of. Kako su ispali i iz nacionalnog Kupa Argentine od trećeligaša Urakana iz Las Erasa, Kopa Sudamerikana postala je jedino preostalo takmičenje za tim iz Sarandija, koji ima izgledne šanse da se nađe u narednoj rundi, a što mu neizmerno zavisi od noćašnjeg gostovanja, gde bi, ako želi da nastavi dalje, u najmanju ruku trebao da ostane neporažen.

00.15: (1,62) Seara (3,60) Arsenal Sarandi (5,30)

Vijaduktosi su do sada nastupali sa vidno izmenjenim sastavom na međunarodnoj sceni u odnosu na onaj u nacionalnom takmičenju. Znao je Rondina da za određene utakmice izmeni gotovo čitavu postavu, kao i formaciju, ali nezamenljiv šraf u ekipi i uvek na visini zadatka ostajao je stub odbrane i centralni bek Gaston Suso. Arsenal je tek u prethodnom kolu ostvario prvu pobedu, savladavši na svom Hulio Umberto Grondona stadionu, ekipu Horhe Vilstermana ubedljivim rezultatom 3:0, a pored remija bez postignutih golova, takođe kod kuće upravo sa Searom, sakupili su ukupno četiri boda, samo jedan manje od noćašnjeg domaćina, kao i Bolivara, od koga su doživeli jedini poraz do sad, i to na paklenom gostovanju u visinama Anda.

Seara je i pored izuzetno napornog rasporeda, pokazala da je jedan od glavnih kandidata za prolazak u narednu rundu takmičenja, nakon što je uspela da ostane neporažena na dva izuzetno teška gostovanja, prvo u Buenos Ajresu, upravo sa Arsenalom i u prethodnom kolu u bolivijskoj prestonici, La Pazu na 3.600 nadmorske visine. Uz ova dva remija i pobedom od 3:1 na otvaranju međunarodne sezone protiv Horhe Vilstermana na svom terenu, tim iz Fortaleze nalazi se na dobrom putu da obezbedi nastavak takmičenja.

Ogroman napor u minule tri nedelje uložila je ekipa koju predvodi Guto Fereira. Naime, Seara je za 21 dan odigrala čak 15 mečeva u tri različita takmičenja, a u kojima je doživela tek jedan poraz, nažalost, u dosada najbitnijem susretu. Prethodnog vikenda je u finalu Severozapadnog Kupa Brazila poražena kod kuće od Baije rezultatom 2:1, iako je donela minimalnu prednost sa gostovanja, ukupan rezultat na kraju bio je 2:2, a zbog pravila gola u gostima, izmakao im je prvi trofej u novoj sezoni. Već narednog dana, psihička čvrstina ekipe, ali i broj od čak 50 igrača registrovanih za tekuću sezonu, sav bes iskalila je na gostovanju u Kuakaju, gde su istoimenu ekipu, u sklopu petog kola saveznog prvenstva Searense, deklasirali rezultatom 6:1.

Popularni Vozao iz Fortaleze, eventualnom pobedom u noćašnjem susretu , bio bi nadomak eliminacione faze, ali je ne bi i matematički obezbedio. Ako, pak, odigra nerešeno, imaće još jednu šansu kada se u poslednjem kolu na obalu Tihog okeana bude spustila ekipa Bolivara, a poznato je da se timovi sa bolivijskih Anda gde je vazduh dosta razređen i suv, teško snalaze u toplim i vlažnim područjima kao što je Brazil i Fortaleza.

San Lorenco i Rosario Sentral, dva argentinska predstavnika, noćas (02.30) se ponovo sastaju u okviru drugog po jačini klupskog takmičenja za Južnu Ameriku, i oba pod hitno moraju da osvoje tri boda, kako bi ostala u trci za vodeće mesto, koje jedino obezbeđuje narednu rundu takmičenja.

Posle frustriranih eliminacija iz argentinskog Liga Kupa, gde su Kuervosi u direktnom duelu eliminisani od Rasinga, a dželat za Nitkove iz Rosarija bio je već prežaljeni Platense, jedine preostale obaveze nameću se u Kopa Sudamerikani, gde bi rano okončanje i u okviru ovog takmičenja, značilo potpuni krah tekuće sezone. Zato se očekuje da na stadionu Pedro Bidegain u Buenos Ajresu, ove noći sve pršti, jer će i jedni i drugi krenuti svim silama i raspoloživim sredstvima u osvajanje ključna tri boda.

02.30: (2.45) San Lorenco (3.15) Rosario (2.80)

U nešto boljem položaju nalazi se gostujuća ekipa, koju sa klupe predvodi Kristijan Kili Gonzales. Sentral je trenutno pozicioniran na trećem mestu grupe A, sa četiri osvojena boda, jednim manje od vodećeg dvojca koji čine Uačipato i paragvajski klub 12. Oktobar, a koji takođe ove noći, u nešto ranijem terminu (00.15) ukrštaju koplja na stadionu Luis Alfonso u Asunsionu.

U timu Nitkova iz Rosarija ne mogu da računaju na meksičkog napadača Lusa Martinesa, koji je u prošlom kolu na gostovanju u Čileu, ekipi Uačipata, posle dva žuta zaradio i crveni karton, čime je suspendovan za ovaj susret. Njegovo mesto trebao bi da zauzme iskusni Marko Ruben, koji je za razliku od međunarodnih takmičenja, u okviru argentinskog Liga Kupa, bio standardna opcija u napadu na gotovo svim susretima.

Domaći sastav, popularnih Gavranova iz Almagra, proživljava crne dane, crnje i od sopstvenog perja. Potopljeni u krizu loših rezultata, prethodnog vikenda u direktnom obračunu za neka od četiri mesta koja vode u narednu fazu Liga Kupa, eliminisani su od Rasinga iz Aveljanede sa 2:0. Bio je to poraz koji je doveo do ostavke trenera Dijega Dabovea.

Ekipa sa Pedro Bidegaina već je pretrpela ranu eliminaciju iz Kopa Libertadores, gde su na poslednjoj prepreci pred grupnu fazu, poklekli od Santosa, koji je bio uspešniji u oba meča. Povrh svega, loše su startovali i u, za njih utešnom, drugom po jačini klupskom takmičenju na tlu Južne Amerike, gde su posle posle tri odigrana kola, doživeli dva poraza. Prvi na otvaranju grupne faze od Uačipata na svom terenu, a zatim i na gostovanju Rosario Sentralu. Trenutno se nalaze na začelju sa tek jednim osvojenim bodom iz remija od 1:1 sa paragvajskim klubom 12. Oktobar.

Leandro Pipi Ramanjoli, nekadašnji vezista šampionske generacije San Lorenca, koja je 2014. godine po prvi put donela pehar Oslobodioca Amerike u klupske vitrine, privremeno će voditi ranjeno jato Gavranova, a pomoć će mu pružiti još jedna legenda kluba Alberto Beto Akosta. Biće ovo poslednja šansa za tim iz Boeda i jednog od velikana argentinskog fudbala, da pokuša da spase, malo je reći, očajnu sezonu.

GRUPA A

Četvrtak

00.15: (2.55) 12. oktobar (3.00) Uačipato (2.80)

02.30: (2.45) San Lorenco (3.15) Rosario (2.80)





GRUPA B

Sreda

Montevideo Siti - Independijente 1:1 (1:0)

Petak

00.15: (7.75) Guabira (4.50) Baija (1.37)





GRUPA C

Četvrtak

00.15: (1.62) Seara (3.60) Arsenal Sarandi (5.30)

02.30: (1.55) Bolivar (3.90) Vilsterman (5.60)





GRUPA D

Sreda

Metropolitanos - Atletiko Paranaense 0:1 (0:0)

Petak

02.30: (2.35) Aukas (3.20) Melgar (2.90)





GRUPA E

Petak

02.30: (2.55) Penjarol (3.10) Korintijans (2.75)

02.30: (1.40) River Plejt (4.30) Sport Uankajo (7.50)





GRUPA F

Četvrtak

02.30: (1.35) Atletiko Gojanense (4.50) Palestino (8.50)

Petak

02.30: (1.85) Libertad (3.40) Njules Old Bojs (4.10)





GRUPA G

Sreda

Bragantino - Emelek 2:0 (1:0)

Taljares - Tolima 0:0





GRUPA H

Petak

00.15: (4.40) Aragua (3.35) La Ekidad (1.80)

00.15: (1.45) Gremio (4.00) Lanus (7.00)

***kvote su podložne promenama





Piše: Đorđe RADONJIĆ