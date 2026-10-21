Kopenhagen ima Nojera za siromašne, daje rizične lopte

Lepa sećanja vezuju Crvenu zvezdu za Kopenhagen, pošto je četa Vladana Milojevića tog leta 2019.godine izašla kao pobednik iz Termopliskog klanca na Parkenu. Sada je sve drugačije. Posle očajne prošle sezone Kopenhagen se podigao i stiže u Beograd kao jedan od najboljih timova Danske, koji je u prošlom kolu urnisao Bragu.

Tokom razgovora za Sportski Žurnal snagu Lavova skenirao je nekadašnji golman Vojvodine Matej Delač, trenutno član Horsensa.

“Kopenhagen ima dobru sezonu, u prethodnoj je igrao u plej-autu. Pred start doigravanja došao je sadašnji trener Bo Svenson. On je doveo Kopenhagen do sedmog mesta i prilike da igra baraž za Evropu sa četvrtoplasiranim iz plej-ofa. Svenson je promenio stil, igra je sad mnogo direktnija. Plasmanu u Evropu doprineo je i golman Diant Ramaj, koga je Borusija Dortmund pozajmila danskom klubu. On je jako dobar u igri nogom i od njega kreću sve akcije Kopenhagena. Ramaj često degažira lopte na protivničku polovinu, posebno ako vidi da odbrana rivala stoji visoko”, poručio je Matej Delač za Sportski Žurnal.

Međutim, mogla bi tehmnička nadarenost Kopenhagenovog čuvara mreže da bude i prednost Crvene zvezde.

“Diant je jedan od najboljih u igri nogom i mogao bi da bude odlično “oružje” Kopenhagena i protiv Zvezde. Koliko je dobar u igri nogama, toliko to može da mu bude i mana jer daje rizične lopte. Kad preteruje sa pasovima ume da pogreši. Ramaj je slabija verzija Manuela Nojera, voli da izlazi i čita igru, ali i to je mač sa dve oštrice”.

Postoje nedoumice oko postave Kopenhagena, ali mnogo toga se vrti oko iskusnog napadača Andreasa Kornelijusa…

“Sa njim u timu Kopenhagen je potpuno drugačija ekipa. Kornelijus je robusan napadač i opasnost po svakog rivala. Zvezdin sledeći rival igra često sa dva mlada špica, kojima danski mediji nisu oduševljeni. Ako oni ponovo budu bili u timu povećavaju se šanse za pozitivan rezultat crveno-belih jer iskustvo mnogo znači u ovakvim utakmicama”.

Imao je Delač još saveta za Alberta Rijeru.

“Kapiten i desetka Mohamed Eljunusi je glavni igrač, izvodi sve prekide. Pored njega u ofanzivnom redu potrebno je obratiti pažnju na odlično krilo Roberta. Brazilac može da napravi često problem jer nastoji da šutira iz svih pozicija.b Eljanusi je kao velika zvezda Premijer lige došao iz Sautemptona. Obojica znaju da podignu navijače potezom i gestikulacijama. Kornelijus voli duele sa štoperima i ume da podigne i oduševi publiku”,jasan je Delač.