Kopenhagen uništio Bragu, Zvezdu na Marakani čeka veći izazov od Lugana

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 63. minutu. Braga je uspela da zatrese mrežu preko Rikarda Orte i stigne do izjednačenja, ali je pogodak posle duže provere u VAR sobi poništen zbog minimalnog ofsajda. Trenutak olakšanja Kopenhagen je momentalno pretvorio u svoju korist i preuzeo potpunu kontrolu nad utakmicom.

Apsolutni junak Andreas Kornelijus, demonstrirao je vrhunsku efikasnost. Najpre je u 80. minutu na asistenciju Melinga iz prve prave šanse povisio na 2:0, da bi samo šest minuta kasnije, nakon dodavanja Tapela Maseka, hladnokrvno bocnuo loptu preko Bernarda Fontesa za konačan rezultat.

Ne sme se zanemariti ni doprinos domaćeg golmana, Dijanta Ramaja, koji se istakao sa nekoliko ključnih odbrana pri rezultatu 1:0. Domaća publika je u samoj završnici imala dodatni razlog za zadovoljstvo zbog povratka Rodriga Ueskasa na teren posle više od godinu dana pauze zbog povrede.

Ova pobeda nije donela samo samopouzdanje ekipi Boa Svensona pred gostovanje u Beogradu, već i potpunu rasterećenost, jer su osvojena tri važna boda protiv protivnika koji generalno teško prostpa bodove na evrosceni. Sada je na Crvenoj zvezdi da pokaže reakciju, ali mora da prezentuje i mnogo veću koncentraciju nego večeras, jer je Kopenhagen pokazao da je u stanju da kažnjava greške protivničkih odbrana.