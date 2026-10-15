Kopenhagen uništio Bragu, Zvezdu na Marakani čeka veći izazov od Lugana
Vreme čitanja: 8min | čet. 15.10.26. | 23:02
Ekipa Boa Svensona, koja u Beograd dolazi narednog četvrtka, ubedljivo savladala sastav Karlosa Visensa - 3:0
Crvena zvezda je večeras u Luganu još jednom osetila na svojoj koži koliko skupo mogu da koštaju defanzivni propusti na evrosceni, pa je u završnici meča olako prosula sve dobro što je uradila u uvodnih sat vremena utakmice. Ipak, sledećeg čevrtka ekipu Alberta Rijere čeka još ozbiljniji izazov od večerašnjeg, pošto joj na noge stiže fenomenalni Kopenhagen, koji je večeras ubedljivo savladao Bragu na svom Parkenu - 3:0 (0:0).
Sastav Boa Svensona je demonstrirao kvalitet, ali i taktičku zrelost. Prvo je izdržao snažan pritisak rivala, pustio ga da ostane bez ideje i umori se od potrage za golom, a onda je na furiozan način u drugom poluvremenu stigao do velike pobede. Meč je obeležio dvostruki strelac Andreas Kornelijus, koji je ušao na teren u 63. minutu i potom sa dva gola dokusurio ekipu Karlosa Visensa. Prethodno je na startu drugog poluvremena Mohamed Eljunusi doveo domaćina u vođstvo.
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Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 63. minutu. Braga je uspela da zatrese mrežu preko Rikarda Orte i stigne do izjednačenja, ali je pogodak posle duže provere u VAR sobi poništen zbog minimalnog ofsajda. Trenutak olakšanja Kopenhagen je momentalno pretvorio u svoju korist i preuzeo potpunu kontrolu nad utakmicom.
Apsolutni junak Andreas Kornelijus, demonstrirao je vrhunsku efikasnost. Najpre je u 80. minutu na asistenciju Melinga iz prve prave šanse povisio na 2:0, da bi samo šest minuta kasnije, nakon dodavanja Tapela Maseka, hladnokrvno bocnuo loptu preko Bernarda Fontesa za konačan rezultat.
Ne sme se zanemariti ni doprinos domaćeg golmana, Dijanta Ramaja, koji se istakao sa nekoliko ključnih odbrana pri rezultatu 1:0. Domaća publika je u samoj završnici imala dodatni razlog za zadovoljstvo zbog povratka Rodriga Ueskasa na teren posle više od godinu dana pauze zbog povrede.
Ova pobeda nije donela samo samopouzdanje ekipi Boa Svensona pred gostovanje u Beogradu, već i potpunu rasterećenost, jer su osvojena tri važna boda protiv protivnika koji generalno teško prostpa bodove na evrosceni. Sada je na Crvenoj zvezdi da pokaže reakciju, ali mora da prezentuje i mnogo veću koncentraciju nego večeras, jer je Kopenhagen pokazao da je u stanju da kažnjava greške protivničkih odbrana.
Samed Baždar je bio asistent kod prvog gola u pobedi Sint Trojdena nad Iberijom (2:0), u utakmici u kojoj se gosti nisu mnogo naigrali fudbala. Bran je posle preokreta, u utakmici sa po jednim crvenim kartonom na obe strane, savladao Linkoln (2:1), a heroj slavlja domaćeg tima bio je dvostruki strelac Niklas Kastro.
Tvente je teškom mukom, posle isključenja Patrika Kristala, slomio otpor Tuna (1:0) i došao do pobede na otvaranju Lige konferencije. Igrač odluke bio je Ramiz Zeruki, koji je pobedonosni pogodak na meču postigao u 65. minutu utakmice. Uzbudljivo je bilo u Edinburgu, gde je domaći Harts vodio golom Ojsina Mekentija od 33. minuta i bio u prednosti nad Nordsjelandom sve do završnice meča. Ipak, nisu domaći izdržali inicijativu gostiju u drugom poluvremenu, pa je došlo do izjednačenja i podele plena. Gol za konačnih 1:1 postigao je Niklas Rojkjer u 86. minutu utakmice.
LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
CSKA Sofija - Monako 1:2 (0:2)
/Cvarts 76 - Bruner 3, Fati 43/
Egnatija - Midtjiland 1:1 (1:1)
/Gruda 26 - Čo 33/
Gent - Orhus 1:0 (0:0)
/Gure 87/
Hajduk Split - Ajaks 2:1 (1:0)
/Sanjang 37, Šotiček 56 - Klasen 53/
Lugano - Crvena zvezda 3:2 (1:1)
/Ajeti 25, Monkada 84, Grgić 89p - Elšnik 32, Krunić 67/
Mjalbi - Inter Eskaldes 2:0 (0:0)
/Bergstrom 54, Noren 65/
Panatinaikos - Borac Banjaluka 2:1 (1:0)
/Desers 10p, Kangva 70 - Jojić 80/
Univerzitatea Krajova - Hetafe 1:1 (0:0)
/Al Hamlavi 59 - Gudelj 81/
Riga - Kajrat 1:1 (1:1)
/Oulad 12 - Gual 5p/
KuPS - Trabzon 2:4 (0:2)
/Penanen 54, Engval 96 - Onuaču 3, Salah 44, Frankulinjo 47, 91/
Atalanta - Pafos 3:1 (3:0)
/Elmas 1, Raspadori 18, Skamaka 44 - Bil 88/
Bran - Linkoln Red Imps 2:1 (0:0)
/Kastro 64, 81 - Gomez 59/
Brajton - Kauno Žalgiris 4:0 (2:0)
/Ruter 41, 53, Hinšelvud 45+2, O'Rajli 67/
Kopenhagen - Braga 3:0 (0:0)
/Eljunusi 49, Kornelijus 79, 86/
Frajburg - Jablonec 3:2 (1:1)
/Grifo 15, Pavlović ag 53, Egeštajn 65 - Rusek 28, Kuol 90+3/
Harts - Nordsjeland 1:1 (1:0)
/Mekenti 33 - Rojkjer 86/
Sint Trojden - Iberija 1999 2:0 (1:0)
/Vanvesemal 11, Sebaui 88/
Tvente - Tun 1:0 (0:0)
/Zeruki 65/