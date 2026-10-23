Kopenhagenov tragičar o promašaju u finišu: Glavom sam već bio u svlačionici
Vreme čitanja: 3min | pet. 23.10.26. | 10:33
Mučili smo se sa loptom, ni u jednom trenutku zapravo nismo bili bolji od Zvezde – priznao je Tomas Dilejni
Veoma malo je nedostajalo da Crvena zvezda u četvrtak doživi treću uzastopnu tragediju u poslednjim minutima evropskog meča. Još jednom, kao i protiv Lugana nedelju dana ranije, bila je znatno bolja tokom većeg dela meča sa Kopenhagenom, a onda se individualnim greškama dovela u situaciju da sve ponovo prospe. Danci su u poslednjem minutu imali zicer posle slobodnog udarca i isključenja Stefana Gudelja, Tomas Dilejni je ostao sam posle centaršuta i šutirao je glavom, ali loše je to uradio i lopta je proletela pored stative.
Ostalo je 2:2, Zvezda i Kopehagen su podelili po bod. I većina aktera tog meča smatra da ni toliko nisu zaslužili gosti. Njihov trener Bo Svenson je posle meča priznao da bi bila prava sportska nepravda da je Dilejni postigao gol u 95. minutu, dok je kapitenu Kopenhagena taj promašaj malo teže pao.
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Nekadašnji vezista Borusije Dortmund je dokazan strelac, kroz karijeru je postigao 45 golova. Srećom, u Beogradu je ostao na tom učinku.
“Ne mogu da prestanem da razmišljam o tome, morao sam da postignem gol. Ne znam zašto se to desilo. Bili smo umorni, ja sam bio premoren. Glava mi je bila prazna, a kad je sudija rekao da je ovo poslednja akcija već sam glavom krenuo u svlačionicu. Dešava se, ali trebalo je da postignem gol. Mislim da uglavnom glavom te stvari rešavam”, kazao je Dilejni za danske medije posle utakmice.
Ipak, svestan je 35-godišnjak da su fudbaleri u crveno-belom dresu bili mnogo bolji na terenu tokom ovog susreta.
“Mučili smo se sa loptom. Prvo poluvreme nam je bilo mnogo teško, dok smo posle pauze malo uspeli da uspostavimo kontrolu, mada iskreno ni u jednom trenutku zapravo nismo bili bolji na terenu. Imali smo problem sa individualnim kvalitetom tokom utakmice, što na kraju ostavlja vrlo neurednu sliku. Na kraju, kad se povuče crta osvojen bod je sam po sebi veoma dobar”, rekao je Dilejni.
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