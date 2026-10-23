Kopenhagenov tragičar o promašaju u finišu: Glavom sam već bio u svlačionici

Veoma malo je nedostajalo da Crvena zvezda u četvrtak doživi treću uzastopnu tragediju u poslednjim minutima evropskog meča. Još jednom, kao i protiv Lugana nedelju dana ranije, bila je znatno bolja tokom većeg dela meča sa Kopenhagenom, a onda se individualnim greškama dovela u situaciju da sve ponovo prospe. Danci su u poslednjem minutu imali zicer posle slobodnog udarca i isključenja Stefana Gudelja, Tomas Dilejni je ostao sam posle centaršuta i šutirao je glavom, ali loše je to uradio i lopta je proletela pored stative.

Ostalo je 2:2, Zvezda i Kopehagen su podelili po bod. I većina aktera tog meča smatra da ni toliko nisu zaslužili gosti. Njihov trener Bo Svenson je posle meča priznao da bi bila prava sportska nepravda da je Dilejni postigao gol u 95. minutu, dok je kapitenu Kopenhagena taj promašaj malo teže pao.