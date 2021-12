Kopitovićev poklon s mašnom i šmekerski lob Milosavljevića: Voši se smračilo na Voždovcu

Dve pobede nad ekipom Mladosti i prolaz u narednu rundu Kupa na gostovanju kod Javora, ali i podsećanje fudbalerima Vojvodine da još nisu učinili ništa značajno. Štaviše, da igra ekipe koja pretenduje na plasman u Evropu mora da bude značajno bolja. Voždovac je na koncu 19. kola Superlige gostima iz Novog Sada očitao bukvicu i potpuno zasluženo stigao do uverljivih 3:1 za prvu prvenstvenu pobedu još od 22. oktobra i proboj na sedmo mesto na tabeli.

Ako ćemo pošteno, Zmajevi su danas i igrali kao tim kadar da se umeša u borbu za izlazak na evroscenu, mada su objektivno protiv sebe imali potpuno ravnodušnog rivala.

Uspela je doduše Voša da se posle pogotka Marka Ivezića ekspresno vrati u život i samo dva minuta kasnije, posle dobrog prodora Miljana Vukadinovića, vrati u život zahvaljujući autogolu Stefana Hajdina, ali osim toga – ama baš ništa od ekipe Slavoljuba Đorđevića.

U prvom poluvremenu dva puta je Lale spasavao Goran Vukliš, jednom je paradom zaustavio projektil Nemanje Milojevića sa 30 metara, potom odbranio i udarac glavom Nikole Vujnovića, ali u nastavku ni iskusni golman nije mogao sam.

A ostatak tima – skoro da nije ni igrao. Napadački potpuno impotentni, a kad je već tako onda su se i defanzivci potrudili da se “solidarišu“. Sve vreme je Voždovac pritiskao u drugom poluvremenu, međutim, pitanje je i da li bi domaći tim stigao do drugog gola da nije imao "pomoć prijatelja". Ovog puta u liku Vošinog iskusnog štopera Borisa Kopitovića, u 74. minutu je dva puta početnički reagovao i izbacio rezervistu Voždovca Ivana Milosavljevića samog pred Vukliša, a nekada talentovani klinac Partizana je šmekerskim lobom doveo domaće u novo vođstvo – 2:1.

Gosti su psihički potonuli, samo četiri minuta kasnije sve je bilo gotovo, Vujnović je ovog puta bio precizan glavom i stigao do devetog ligaškog gola u sezoni, u trepavicu ga je gađao Aleksandar Stanisavljević, on je uostalom centrirao i za prvi gol Ivezića. Svako ko makar i površno prati Superligu zna za čuvenu levu nogu i prekid Stanisavljevića. Posebno bi toga trebalo da su svesni u Voši, Stanisavljević je bio član one generacije koja je u Torinu deklasirala Sampdoriju sa 4:0.

Ovo danas... Svetlosnim godinama daleko od tog kvaliteta fudbala. Moraće u Novom Sadu nekako da istrpe predstojeće duele sa Spartakom kod kuće i Novim Pazarom na strani, a onda na zimu zavrnu rukave i otklone sve nedostatke u igri. Već se polako gomilaju.

SUPERLIGA SRBIJE – 19. KOLO

Subota

Proleter - Metalac 1:0 (1:0)

/Tomović 44/

Nedelja

Napredak - Crvena zvezda 0:2 (0:2)

/Rodić 5, Katai 38/

Partizan - Novi Pazar 2:0 (0:0)

/Milovanović 50, Jović 59p/

Spartak - Mladost 0:0

Ponedeljak

Radnik – Radnički 1923 0:0

Čukarički – Kolubara 5:0 (3:0)

/Jovanović 13, Kajević 31, Janković 42, Rakonjac 83, Endijae 85/

TSC – Radnički 1:1 (0:0)

/Ratkov 90+4 - Mitrović 62/

Utorak

Voždovac – Vojvodina 3:1 (1:1)

/Ivezić 22, Milosavljević 74, Vujnović 78 – Hajdin 24ag/