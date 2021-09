Košmar uživo - Olimpija zakucana za dno! Kosta rešio derbi Asunsiona (VIDEO)

Očekivanja nisu bila velika od derbija Asunsiona u danu odigravanja susreta, ali na kraju gradski rivali nisu razočarali. Doduše, pristalice Olimpije vam ne bi baš s oduševljenjem govorile o svemu što se desilo na stadionu Manuel Fereira, pošto su njihovi miljenici poraženi i tako ostali zakucani za dno tabele paragvajske Klausure!

Nasional je posle sedam godina čekanja konačno slavio kao gost Olimpiji i to rezultatom 2:1 (2:1) u meču bez previše kvalitetnih šansi. U takvim uslovima bolje se snašao Nasional koji je i pokazao više od velika koji iz kola u kolo sve više posrće i sada je dotakao dno! Posle solidnih izdanja u Aperturi, Olimpija proživljava pravi brodolom u Klausuri što je dovelo do toga da posle devet rundi ima samo šest bodova kao fenjeraš, dva manje od najbližeg takmaca na tabeli.

Ima ovaj crni period i te kako veze s tim što je legendarni napadač Roke Santa Kruz poslednji gol dao pre gotovo osam sati aktivne igre, ali nije njegova greška to što se klub oslanja na njega iako je uveliko zagazio u 40. godinu života. Olimpija se odavno previše oslanja na njegov kvalitet kojim je svojevremeno žario i palio širom Evrope, kasnije i u domovini. Uostalom, Olimpija je gotovo do pred sam kraja imala samo jedan šut u okvir gola. Tek u završnici se situacija malo promenila i Olimpija je imala dve dobre šanse da stigne bar do boda, ali... Fudbalska starost je sustigla Santa Kruza i sve je jasnije da Olimpija pod hitno mora da nađe novu energiju, inače će ovo biti košmarna sezona.

Tu energiju Nasional je dobio od Franka Koste! Gol i asistencija iskusnog veziste dali su krila fudbalerima Nasionala koji su u dobrom delu meča delovali čak i za klasu ispred rivala, što je uostalom i dovelo do ovakvog raspleta. Upravo je Argentinac otvorio seriju golova u prvom delu posle snažnog udarca unutar kaznenog prostora već u 15. minutu, da bi pred samu nadoknadu poluvremena proigrao Karlosa Aruu za ogromnih 2:0. Da ne dođe ni do kakvog opuštanja kod gostiju potrudio se prekaljeni štoper Antolin Alkaraz, koji je svojevremeno imao iskustva u Premijer ligi kao igrač Vigana i Evertona, kasnije i Las Palmasa u Primeri, pre nego što se vratio u svoju zemlju i zaigrao prvo za Libertad, onda i Olimpiju od 2019. godine.

U nastavku gotovo mutna slika za domaću publiku. Olimpija uglavnom u podređenom položaju, Nasional koji kontroliše igru i čeka da vreme iscuri. Malo je Olimpija podigla prašinu u završnih nekoliko minuta, ali je ipak ostala bez boda.

