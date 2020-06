Košmaran start za Erebro

Raspored kakav niko ne bi poželeo, sačekao je Erebro na startu šampionata. Na otvaranju u nedelju AIK, već danas šampion Jurgorden (19.00). Pa iako je branilac titule za trunku jači nego prošle godine, čini se da Erebro ima veće šanse nego prethodne sezone kada je oba puta bez borbe položio oružje pred Jurgordenom.

Šampion je ostao bez kapitena i jednog od najboljih fudbalera, defanzivca Markusa Danijelsona koji se uputio u Kinu i najefikasnijeg napadača Muhameda Buje Turaja, strelca 15 golova prethodne sezone koji se vratio u Sent Trojden. Međutim, šampion Švedske dobro se pojačao, i to bet utrošenog evra, a najzvučnije pojačanje svakako je napadač Emir Kujović koji je stigao iz Fortune. Pritom, Jurgorden je “pokupio” i pojedine fudbalere konkurentima iz Švedske. Veliko pojačanje biće i povratak iskusnog defanzivca Erika Berga koji se oporavio od povrede, te bi trebalo da upravo on odmeni pomenutog Danijelsona.

Sada istaje da se vidi kako će švedski stručnjak na klupi šampiona Kim Bergstrand posložiti kockice. Na startu je sve bilo pod konac. Ruku na srce, Jurgorden je dočekao slabašni Sirijus, pa je pobeda i bila jedina opcija.

Gost se takođe pojačao u prelaznom roku, s tim da je Erebro “pustošio” drugoligaše, odakle je doveo većinu pojačanja. Međutim, najzvučnije ime dolazi iz Herenvena, odakle je na pozajmicu stigao defanzivac Andreas Skovgard.

ŠVEDSKA 1 – 2. KOLO

Sreda

19.00: (2,65) AIK (3,05) Norćeping (2,85)

19.00: (1,45) Jurgorden (4,40) Erebro (7,50)

19.00: (3,90) Elfsborg (3,50) Hamarbi (1,95)

Četvrtak

19.00: (3,35) Heken (3,20) Malme (2,25)

19.00: (1,85) Kalmar (3,45) Helsinborg (4,50)

19.00: (2,20) Mjilbi (3,35) Falkenberg (3,35)

19.00: (2,30) Estersund (3,20) Sirijus (3,25)

19.00: (2,95) Varberg (3,30) Geteborg (2,45)

