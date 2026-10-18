Kosta, dosta! Udineze u raspadu, peti poraz zaredom verovatno presudio Runjaiću

Udineze se raspada pred očima svojih navijača. Samo četiri boda iz sedam prvenstvenih utakmica, pet uzastopnih poraza i igra koja ne nudi gotovo nikakav nagoveštaj izlaska iz krize. Posle Lacija, Intera, Kaljarija i Torina, meru crno-belima uzeo je i Leće, koji je na "Bluenerdži" stadionu odigrao toliko dominantno da konačan rezultat deluje čak i laskavo po domaćina.

Izgleda da je došlo vreme za rastanak Koste Runjaića i Udinezea. Dve godine i četiri meseca proveo je nemački stručnjak srpskog porekla na klupi kluba sa Friulija, uradio za to vreme mnogo dobrih stvari, stabilizovao ekipu i zaslužio poverenje rukovodstva, ali u fudbalu stare zasluge imaju ograničen rok trajanja. A kada se naređa pet poraza zaredom, pritom poslednji na sopstvenom terenu protiv Lećea sa ubedljivih 0:3, teško je pronaći argument kojim bi mogao da se odbrani ostanak na klupi.

Zato ne čudi što su poslednji sudijski zvižduk nadjačali oni sa tribina. Navijači Udinezea nisu imali ni najmanje razumevanja za novo poniženje, a njihovo nezadovoljstvo bilo je usmereno kako prema fudbalerima, tako i prema Runjaiću. Italijanski mediji već otvoreno dovode u pitanje njegovu budućnost, a utisak je da bi ovaj debakl mogao da bude kap koja je prelila čašu.

Ipak, bilo bi nepravedno čitav njegov mandat svesti na poslednjih nekoliko sedmica. Runjaić je u Udine stigao 14. juna 2024. godine, u trenutku kada je klubu bila potrebna stabilnost. Uspeo je da je donese, da ekipi vrati određenu prepoznatljivost i mir, pa je posle uspešne prve sezone nagrađen produžetkom ugovora do juna 2027. godine. Bio je to jasan znak da ga rukovodstvo ne posmatra kao kratkoročno rešenje, već kao čoveka koji bi mogao da predvodi klub kroz duži period. Međutim, od tog poverenja danas je ostalo veoma malo. Udineze je izgubio samopouzdanje, defanzivnu sigurnost i sposobnost da ozbiljnije zapreti protivnicima, a protiv Lećea su sve slabosti domaćeg sastava isplivale na površinu.

Gosti iz Salenta poveli su već u 11. minutu, kada je posle kornera Kialonda Gaspar glavom savladao Maduku Okojea. Bio je to samo početak problema za Runjaićev tim, koji ni posle primljenog gola nije pokazao ozbiljniju reakciju. Naprotiv, Leće je nastavio da gospodari terenom. Galo je zadavao probleme domaćoj odbrani svojim prekidima, Fatah pravio dar-mar po levoj strani, dok je Vilhem Gebels neprestano napadao prostor iza poslednje linije Udinezea. U 33. minutu usledio je novi udarac, ponovo posle kornera. Galo je ubacio loptu, Veiga je zahvatio glavom, a Ndri je iz neposredne blizine pogodio za 0:2. Gebels je nastavio da se poigrava sa živcima svojih saigrača promašujući zicere, dok je Okoje uporno odlagao neizbežno. Ipak, u 86. minutu ni nigerijski golman nije mogao da spreči Ziberta da postavi konačnih 0:3.