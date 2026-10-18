Kosta, dosta! Udineze u raspadu, peti poraz zaredom verovatno presudio Runjaiću
Vreme čitanja: 8min | ned. 18.10.26. | 14:48
Mnogo je toga dobrog uradio stručnjak srpskog porekla, ali stare zasluge nemaju dug rok trajanja u nestrpljivom klubu kakav je Udineze
Izgleda da je došlo vreme za rastanak Koste Runjaića i Udinezea. Dve godine i četiri meseca proveo je nemački stručnjak srpskog porekla na klupi kluba sa Friulija, uradio za to vreme mnogo dobrih stvari, stabilizovao ekipu i zaslužio poverenje rukovodstva, ali u fudbalu stare zasluge imaju ograničen rok trajanja. A kada se naređa pet poraza zaredom, pritom poslednji na sopstvenom terenu protiv Lećea sa ubedljivih 0:3, teško je pronaći argument kojim bi mogao da se odbrani ostanak na klupi.
Udineze se raspada pred očima svojih navijača. Samo četiri boda iz sedam prvenstvenih utakmica, pet uzastopnih poraza i igra koja ne nudi gotovo nikakav nagoveštaj izlaska iz krize. Posle Lacija, Intera, Kaljarija i Torina, meru crno-belima uzeo je i Leće, koji je na "Bluenerdži" stadionu odigrao toliko dominantno da konačan rezultat deluje čak i laskavo po domaćina.
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Zato ne čudi što su poslednji sudijski zvižduk nadjačali oni sa tribina. Navijači Udinezea nisu imali ni najmanje razumevanja za novo poniženje, a njihovo nezadovoljstvo bilo je usmereno kako prema fudbalerima, tako i prema Runjaiću. Italijanski mediji već otvoreno dovode u pitanje njegovu budućnost, a utisak je da bi ovaj debakl mogao da bude kap koja je prelila čašu.
Ipak, bilo bi nepravedno čitav njegov mandat svesti na poslednjih nekoliko sedmica. Runjaić je u Udine stigao 14. juna 2024. godine, u trenutku kada je klubu bila potrebna stabilnost. Uspeo je da je donese, da ekipi vrati određenu prepoznatljivost i mir, pa je posle uspešne prve sezone nagrađen produžetkom ugovora do juna 2027. godine. Bio je to jasan znak da ga rukovodstvo ne posmatra kao kratkoročno rešenje, već kao čoveka koji bi mogao da predvodi klub kroz duži period.
Međutim, od tog poverenja danas je ostalo veoma malo. Udineze je izgubio samopouzdanje, defanzivnu sigurnost i sposobnost da ozbiljnije zapreti protivnicima, a protiv Lećea su sve slabosti domaćeg sastava isplivale na površinu.
Gosti iz Salenta poveli su već u 11. minutu, kada je posle kornera Kialonda Gaspar glavom savladao Maduku Okojea. Bio je to samo početak problema za Runjaićev tim, koji ni posle primljenog gola nije pokazao ozbiljniju reakciju.
Naprotiv, Leće je nastavio da gospodari terenom. Galo je zadavao probleme domaćoj odbrani svojim prekidima, Fatah pravio dar-mar po levoj strani, dok je Vilhem Gebels neprestano napadao prostor iza poslednje linije Udinezea. U 33. minutu usledio je novi udarac, ponovo posle kornera. Galo je ubacio loptu, Veiga je zahvatio glavom, a Ndri je iz neposredne blizine pogodio za 0:2.
Gebels je nastavio da se poigrava sa živcima svojih saigrača promašujući zicere, dok je Okoje uporno odlagao neizbežno. Ipak, u 86. minutu ni nigerijski golman nije mogao da spreči Ziberta da postavi konačnih 0:3.
Bio je to znak za novi talas zvižduka sa tribina, koji se po završetku utakmice pretvorio u otvoreno negodovanje domaće publike. A sada Runjaića čeka možda i najteži razgovor otkako je došao u Udine.
Klub je prošle godine promenio vlasničku strukturu, pošto je američka investiciona kompanija Gugenhajm partners preuzela kontrolu od porodice Poco, koja je Udineze vodila gotovo četiri decenije. Novo rukovodstvo sada mora da odluči da li će nastaviti da veruje čoveku kojem je prošlog leta produžilo ugovor ili će pokušati da zaustavi rezultatski sunovrat promenom trenera. Situaciju dodatno komplikuje raspored. Udineze u narednom kolu očekuje susret sa Milanom, pa je pitanje da li će Runjaić uopšte dobiti priliku da predvodi ekipu protiv Rosonera.
Runjaiću se ne mogu osporiti dobre stvari koje je uradio tokom prethodne dve godine i četiri meseca. Uostalom, upravo zahvaljujući njima dobio je priliku da gradi dugoročniji projekat na Friuliju. Ali pet uzastopnih poraza i svega četiri osvojena boda predstavljaju teret koji bi teško podneo i trener sa mnogo većim kreditom.
Nije još zvanično kraj, ali sve više miriše na rastanak. A bude li se zaista završilo ovako, ostaće utisak da je Runjaić u Udinama napravio dovoljno da bude upamćen po dobrom, ali ne i dovoljno da preživi krizu koja je njegovu ekipu dovela do zone ispadanja Serije A.
SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
Roma - Đenova 2:0 (0:0)
/Kastro 50, Luli 68/
Nedelja
Udineze - Leće 0:3 (0:2)
/Gaspar 11, Ndri 33, Zibert 86/
15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX
18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX
20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX
20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama