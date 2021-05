Kragujevcu je ovo trebalo! Čekalo se šest predugih godina i konačno dočekalo - Radnički je ponovo u Superligi. I to kao šampion Prve lige Srbije, nakon jučerašnje pobede nad Jagodinom (4:2) i zahvaljujući boljoj gol-razlici u odnosu na Kolubaru.

Sve je na Čika Dači bilo u svečanom tonu. Gosti iz Jagodine pred početak meča su napravili šampionski špalir kada su na teren izlazili domaći igrači, a onda smo bili svedoci vrlo uzbudljive i efikasne fudbalske predstave. Kragujevčani su gubili posle prvih 45 minuta sa 0:2 na stadionu Čika Dača, ali su u periodu od 51. do 72. minuta u četiri navrata tresli mrežu Jagodinaca, te su uspeli da sačuvaju prvo mesto i razočaraju Kolubaru, koja je uprkos trijumfu od 4:1 protiv Zemuna ostala druga na tabeli.

Kada je meč završen, svoj navijački performans imali su navijači kragujevačkog tima, popularni Crveni đavoli, koji su napravili pravi spektakl. Na tribinama je napravljena fantastična bakljada, a potom je slavlje preseljeno na ulice. Desetine automobla u koloni, sa navijačkim zastavama i pesmama, digle su na noge čitav grad.

A i nije mala stvar, u srcu Šumadije ponovo će se igrati superligaški fudbal, a najjači srpski klubovi ponovo dolaziti na stadion gde nikada nije bilo lako osvajati bodove.

"Ovo je veliki uspeh za sve nas u klubu. Ostvarili smo ono što smo želeli, a to je da kao lideri Prve lige Srbije uđemo u najviši rang takmičenja. Mislim da je to ova ekipa po svemu što je prikazala na terenu tokom čitave sezone u potpunosti zaslužila. Ovaj uspeh zaslužuje da ga proslavimo kako dolikuje, a već od sutra moramo da zasučemo rukave i da krenemo u susret jednom novom izazovu, a to je takmičenje u superligaškoj konkurenciji", ističe Slavko Perović, sportski direktor kluba sa Čika Dače.

Radnički je bio na čelu tabele od 10. kola do kraja sezone, imao je uspone i padove, ali je uspeo da dođe do konačnog cilja.

"Osećaj je neopisiv. Ovo je nešto o čemu smo sanjali svih ovih godina i nestrpljivo čekali trenutak kada će se ti naši snovi pretočiti u javu. Veći deo prvenstva proveli smo na prvom mestu i drago mi je da smo na kraju sezone uspeli da potvrdimo status najbolje ekipe u ligi", kaže defanzivac Radničkog Lazar Petrović.