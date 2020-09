Posle šest kola drugoligaškog karavana u Srbiji, Kabel i kragujevački Radnički izdvojili su se na vrhu tabele, dok Žarkovo nije osetilo gorčinu poraza. Danas je na programu kompletno sedmo kolo Prve lige Srbije.

Kako to obično biva kod nas, čim ekipa veže dve, tri slabije partije dođe do promene trenera. I prethodne nedelje bila je vrteška stručnjaka. Prošlogodišnji najbolji tim Prve lige Srbije, Grafičar, posle rastanka sa Milijom Žižićem anagažovao je mladog Radomira Kokovića, nerkadašnjeg trenera Voždovca. On će na klupi tima sa Topčidera, filijale Crvene zvezde, da debituje danas (19.00) u Čačku protiv sve boljeg Borca, koji je sakupio 10 bodova u prethodna četiri kola. Startovao je šampionat sa dva poraza.

Dušan Kljajić je počeo sezonu na klupi Budućnosti iz Dobanovaca, ali je smenjen posle dva vezana poraza. On je pod ponedeljka postao trener Radničkog iz Sremske Mitrovice. On je došao na mesto Gorana Dragoljića. Debitant u drugoj ligi je u seriji od pet poraza, a Kljajić će imati debi na klupu tima iz Srema danas (16.00) u Zemunu.

Situacija posle šest kola nije dobra, da jeste uprava me ne bi pozvala, a s obzirom na ambicije Radničkog, moglo bi se reći i da je alarmantna. Nije, ipak, takva da ne bi mogla da se popravi. Mali broj bodova i dno tabele znači da je pred nama težak posao i svesno sam ga prihvatio. Znam kako razmišlja Dragan Despotović, sportski direktor, on zna kako radim, jer smo već imali priliku da sarađujemo, tako da tu nema nepoznanica. Ovo je vruć kolač, ali uveren sam da klub može da izađe iz krize“,istakao je Dušan Kljajić, prenosi Sportski žurnal.

Ekipa iz Sremske Mitrovice je ove nedelje dovela i Gruzina Revazi Injgia (20). U Radnički je došao iz Lokomotive iz Tbilisi, a deluje kao ofanzivni vezni igrač.

Novog kormilara ima Dubočica. Saša Mrkić je zamenio Aleksandra Kuzmanovića sa kojim je prekinuta saradnja usled loših partija leskovačkog drugoligaša. Mrkić će premijerni duel na klupi tima sa juga Srbije imati u današnjem meču (19.00) u Lazarevcu protiv Kolubare.

Lider Kabel ne staje. Šest utakmica – šest pobeda i samo dva primljena gola za 540 minuta nove sezone. Novosađani bi danas (16.00) trebalo da imaju lak posao na svom terenu. Stiže Dinamo iz Vranja sa samo tri boda, odnosno pet poraza u šest kola. Kabel je ove sezone primio samo jedan gol na svom terenu.

Kragujevački Radnički diše za vratom lideru. Četa Aleksandre Linte na Čika Dači dočekuje imenjaka iz Pirota (16.00). Gosti sa jugoistoka Srbije su pre desetak dana ostali bez trenera Dejana Čelara. Mladi Milan Ćirić je vodio ekipu protiv Kabela prošle nedelje (0:1), a kako piše pirotski portal plusonline.rs nekadašnji trener u omladinskoj školi Crvene zvezde Nikola Puača ima najveće šanse da sedne na klupu Piroćanaca.

Gosti u Kragujevac stižu kompletni. Kapiten Filip Tolić je spreman, a posle meča suspenzije u ekipu se vraća i Aleksa Kostić Milutinović.

Dobra atmosfera u taboru Kragujevčana. Proteklog vikenda Radnički je pobedio IMT na Novom Beogradu sa 1:0, a čovek odluke bio je Đorđe Maksimović.

"U prethodnih šest kola pokazali smo da imamo ekipu koja zaslužuje visok plasman na tabeli. Očekujem da u susretu sa pirotskim Radničkim nastavimo ovaj trend dobrih rezultata. Svesni smo da nas čeka kvalitetan i motivisan protivnik, ali se nadamo dobroj igri i novoj pobedi“, poručio je Maksimović za sajt kluba.

Ovaj meč biće uvertira za derbi sezone protiv lidera Kabela narednog vikenda.

Železničar iz Pančeva je vezao tri pobede, a danas (19.00) pod Bagdalom gostuje Trajalu, koji mnogo bolje igra na svom terenu u Kruševcu gde ima maksimalan učinak iz dva meča, dok je u gostima osvojio samo bod.

PRVA LIGA – 7. KOLO

Sreda

16.00: (1,80) Budućnost (3,35) Jagodina (4,40)

16.00: (1,15) Kabel (7,00) Dinamo Vranje (15,0)

16.00: (1.45) Loznica (3,80) Sloga (7,75)

16.00: (1,30) Radnički 1923 (4,70) Radnički Pirot (10,0)

16.00: (2,50) Žarkovo (3,60) IMT (2,40)

16.00: (1,80) Zemun (3,30) Radnički S. Mitrovica (4,50)

19.00: (2,40) Borac (2,90) Grafičar (3,15)

19.00: (1,40) Kolubara (4,20) Dubočica (7,75)

19.00: (1,80) Trajal (3,25) Železničar Pančevo (4,60)

***kvote su podložne promenama