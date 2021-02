Dugo je Sasuolo bio hit Serije A, ali je bilo jasno da odlična ekipa Roberta de Zerbija ne može da izdrži u takvom ritmu do kraja sezone. Ipak, ubrzo po početku nove godine sastav iz Ređo Emilije ušao je u ozbiljnu krizu rezultata, pobede nije bilo čak šest utakmica, ali je taj negativan niz konačno prekinut večeras u Krotoneu. Zahvaljujući pogotku Frančeska Kaputa iz penala s poletka drugog poluvremena, Sasuolo je slomio domaćina i stigao do devetog prvenstvenog slavlja u ovoj sezoni - 2:1 (1:1).

Gosti su bili dominantni tokom čitave utakmice, poveli su golom Domenika Berardija već u 14. minutu, ali su mogli sve da prokockaju već do kraja prvog poluvremena. Adam Una je izjednačio posle fantastičnog soloprodora u 27. minutu, a u 42. minutu poništen je pogodak Di Karminea, jer je usledila reakcija iz VAR sobe zbog faula.

Gosti su ipak u nastavku stigli do zaslužene prednosti, a onda su boljom igrom uspeli i da je sačuvaju, mada su mogli i do još nekog gola. Krotone je ozbiljno zapretio u 54. minutu preko Nikola Zanelata, ali je to bilo sve od sastava Đovanija Strope, jer je sve ozbiljne šanse do kraja meča propustio Sasuolo. Maksim Lopez je imao odličnu priliku u 56. minutu, a šest minuta pre kraja meča poništen je pogodak Merta Muldura, takođe zbog faula.

Vladimir Golemić i Filip Đuričić su proveli svih 90 minuta na terenu, dok je Miloš Vulić ušao u igru u 66. minutu u domaćem timu i kasnije zaradio javnu opomenu.

Sasuolo će u narednom kolu dočekati nepredvidivu Bolonju sa željom da otpočne pobednički niz, dok Krotone ide u nemoguću misiju na noge Juventusu u Torinu.

SERIJA A – 22. KOLO

Petak

Bolonja - Benvento 1:1 (1:0)

/Sansone 1 - Viola 60/

Subota

Torino - Đenova 0:0

Napoli - Juventus 1:0 (1:0)

/Insinje 31pen/

Specija - Milan 2:0 (0:0)

/Mađore 5, Bastoni 67

Nedelja

Roma - Udineze 3:0 (2:0)

/Veretu 5, 26pen, Pedro 90+3/

Kaljari - Atalanta 0:1 (0:0)

/Murijel 90/

Sampdorija - Fjorentina 2:1 (1:1)

/Keita 31, Kvaljarela 71 - Vlahović 37/

Krotone - Sasuolo 1:2 (1:1)

/Una 26 - Berardi 14, Kaputo 49pen/

20.45: (1,90) Inter (3,50) Lacio (4,10)

Ponedeljak

20.45: (2,10) Verona (3,20) Parma (3,80)

***kvote su podložne promenama