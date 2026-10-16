Kraj Ajntrahtovog crnog niza, Keln nadomak negativnog rekorda

Mogu da odahnu u Frankfurtu. Makar malo, jer igra protiv Kelna nije bila blistava, ali pišu se tri boda. Ekipa Adija Hitera savladala je Keln sa 1:0, pogotkom Junesa Ebnutaliba u 77. minutu, i iskupila se za debakl protiv RB Lajpciga pre nedelju dana (0:6). Ne baš na način na koji je njihov trener zahtevao u obraćanju medijima pred utakmicu, kada je zahtevao od svojih igrača da pokažu "069 mentalitet". Nije baš da su ujedali i grebali do poslednje kapi znoja, ali cilj su ostvarili i to je ono što je trenutno najbitnije za njih pred put u Dortmund.

Prekinuo je Ajntraht crni niz na domaćem terenu, gde nije imao pobedu još od marta.