Kraj Ajntrahtovog crnog niza, Keln nadomak negativnog rekorda
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 23:11
Gol Junesa Ebnutaliba rešio ovu ne baš zanimljivu utakmicu - 1:0
Mogu da odahnu u Frankfurtu. Makar malo, jer igra protiv Kelna nije bila blistava, ali pišu se tri boda. Ekipa Adija Hitera savladala je Keln sa 1:0, pogotkom Junesa Ebnutaliba u 77. minutu, i iskupila se za debakl protiv RB Lajpciga pre nedelju dana (0:6). Ne baš na način na koji je njihov trener zahtevao u obraćanju medijima pred utakmicu, kada je zahtevao od svojih igrača da pokažu "069 mentalitet". Nije baš da su ujedali i grebali do poslednje kapi znoja, ali cilj su ostvarili i to je ono što je trenutno najbitnije za njih pred put u Dortmund.
Prekinuo je Ajntraht crni niz na domaćem terenu, gde nije imao pobedu još od marta.
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S druge strane, Keln je došao na korak do klupskog negativnog rekorda, pošto mu je ovo bila 14. uzastopna utakmica bez pobede u gostima. Ako ne uspe da izađe iz tunela za dve nedelje u Berlinu protiv Uniona, izjednačiće slab učinak iz sezone 2003/2004. Zanimljivo je da će Jarčevi samo nekoliko dana ranije igrati sa Unionom i kod kuće, u Kupu Nemačke. Prethodno ih čeka i prvenstveni duel sa Šalkeom.
Apsolutni rekorder Bundeslige u broju uzastopnih utakmica bez pobede u gostima je baš Šalke, koji je između 2019. i 2023. odigrao čak 38 mečeva u kojima nije pobedio na strani.
BUNDESLIGA, 6. KOLO
Petak
Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)
/Ebnutalib 77/
Subota
15.30: (1,85) Verder (3,70) Paderborn (4,10) MOZZART RELAX
15.30: (5,00) Union Berlin (4,40) Borusija Dortmund (1,60) MOZZART RELAX
15.30: (2,55) Elversberg (3,45) Augzburg (2,70) MOZZART RELAX
15.30: (2,95) Šalke (3,50) Majnc (2,35) MOZZART RELAX
15.30: (4,10) Hamburger (3,70) Štutgart (1,85) MOZZART RELAX
18.30: (1,25) Bajern (7,50) Lajpcig (9,50) MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (1,75) Bajer Leverkuzen (4,20) Frajburg (4,20) MOZZART RELAX
17.30: (3,25) Borusija M. (3,60) Hofenhajm (2,15) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama