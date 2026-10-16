(©Reuters)
(©Reuters)

Kraj Ajntrahtovog crnog niza, Keln nadomak negativnog rekorda

Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 23:11

Gol Junesa Ebnutaliba rešio ovu ne baš zanimljivu utakmicu - 1:0

Mogu da odahnu u Frankfurtu. Makar malo, jer igra protiv Kelna nije bila blistava, ali pišu se tri boda. Ekipa Adija Hitera savladala je Keln sa 1:0, pogotkom Junesa Ebnutaliba u 77. minutu, i iskupila se za debakl protiv RB Lajpciga pre nedelju dana (0:6). Ne baš na način na koji je njihov trener zahtevao u obraćanju medijima pred utakmicu, kada je zahtevao od svojih igrača da pokažu "069 mentalitet". Nije baš da su ujedali i grebali do poslednje kapi znoja, ali cilj su ostvarili i to je ono što je trenutno najbitnije za njih pred put u Dortmund.

Prekinuo je Ajntraht crni niz na domaćem terenu, gde nije imao pobedu još od marta.

Izabrane vesti

S druge strane, Keln je došao na korak do klupskog negativnog rekorda, pošto mu je ovo bila 14. uzastopna utakmica bez pobede u gostima. Ako ne uspe da izađe iz tunela za dve nedelje u Berlinu protiv Uniona, izjednačiće slab učinak iz sezone 2003/2004. Zanimljivo je da će Jarčevi samo nekoliko dana ranije igrati sa Unionom i kod kuće, u Kupu Nemačke. Prethodno ih čeka i prvenstveni duel sa Šalkeom.

Apsolutni rekorder Bundeslige u broju uzastopnih utakmica bez pobede u gostima je baš Šalke, koji je između 2019. i 2023. odigrao čak 38 mečeva u kojima nije pobedio na strani.

tagovi

KelnBundesligaAjntraht Frankfurt
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest