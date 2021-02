Dinamo Zagreb je danas zvanično potvrdio i peti transfer ove zime čime je po svemu sudeći završio prelazni rok kakav se ne pamti na ovim prostorima. Najbliža tome je bio bila Crvena zvezda pre godinu i po dana kada je za 7.100.000 evra kupila Garsiju, Degeneka, Van la Paru, Tomanea, Petrovića, Vasiljevića, Maronga, Pankova i Žandera. Ali to je ipak bio letnji prelazni rok...

Dinamo je ove zime u “bajernovskom” stilu poharao hrvatsku fudbalsku pijacu. Može im se…

Letos su prihodovali 15.000.000 evra od prodaja Nikole Mora (Dinamo Moskva), Damjana Kondžiora (Eibar), Adrijana Šempera (Kjevo), Emira Dilavera (Rize) i pozajmice Amera Gojaka (Torino). Narednog leta im pripada sigurnih oko 20.000.000 evra od prelaska Joška Gvardiola u Lajpcig, odnosno 5.000.000 evra kada Torino otkupi Gojaka. A pre godinu dana su Danija Olma prodali u Lajpcig za 21.000.000 evra i masne bonuse. Zato su imali para da troše kao pijani milioneri ove zime…

Da krenemo redom. Dinamo je prelazni rok otvorio kupovinom Rijekinog golmana Ivana Nevistića (22) za 3.000.000 evra. On će do kraja sezone ostati kao pozajmljen igrač na Rujevici, a narednog leta će u Maksimiru zameniti Dominika Livakovića, prvog golmana hrvatske reprezentacije od čije prodaje Mamići očekuju oko 10.000.000 evra. Po istom sistemu je od Rijeke kupljen levi bek Danijel Štefulj (21) za 1.000.000 evra. I on stiže u Maksimir tek na kraju sezone.

A potom se Dinamo u „bajernovskom“ stilu prebacio na čerupanje najprijatnijeg iznenađenja sezone - Gorice.

Modri su prvo za nerealnih 2.000.000 evra kupili desnog beka Marijana Čabraju (23) koji je njihovo dete, ali je afirmaciju stekao za dve i po sezone u Gorici. Skupo su Zagrepčani platili vraćanje svoje dece, ali kod Čabrajinog transfera su se poslužili lukavstvom. Naime, pored Čabraje su iz Gorice doveli i veoma talentovanog krilnog napadača Darija Špikića (21). Njegov transfer je plaćen 600.000 evra, a suština je da je on vredniji igrač od Čabraje i da je trebalo da bude skoro pa obrnuto.

Zašto onda Čabraja 2.000.000 evra, a Špikić 600.000 evra?

Da bi se izigrao Hajduk...

Špikić je poput Čabraje ponikao u Dinamu, bio član kluba od 2014. do 2018. i potom se besplatno preselio u Hajduk za koji je odigrao samo devet minuta. Hajduk je imao više sreće nego pameti kada je prilikom Špikićevog transfera u Goricu ubacio klauzulu od 50 odsto od narednog transfera. Tako je Dinamo došao u situaciju da svoje dete mora da plati oko 1.500.000-2.000.000 evra, a da čak polovina te sume pripadne ljutom rivalu iz Splita. Zato je napravljen manevar.

Čabrajina cena je naduvana na 2.000.000, a Špikićeva namerno oborena na 600.000 evra kako bi Hajduku pripalo što manje. Gorici se isto hvata. Dobila je za dvojicu igrača koliko je tražila, Dinamo je na kraju platio za tandem 2.600.000 evra, a jedina razlika je što je Gorici ostalo više para u kasi, a Hajduku pripalo manje.

Peto pojačanje Modrih je bio nekada jedan od najboljih igrača šampionske generacije Rijeke, makedonski bek Stefan Ristovski (28). Došao je iz lisabonskog Sportinga za 1.000.000 evra.

Kada se podvuče crta, Dinamo je za pet pojačanja ove zime istresao 7.600.000 evra, trebalo bi da je rešio bekovske pozicije na duže staze, pokupio je najbolje mlade igrače iz lige, oslabio konkurente i dobio igrače reprezentativnog kalibra kojima će cena da raste.

Zbog atraktivnog prelaznog roka, trener Zoran Mamić je u hrvatskoj javnosti dobio nadimak ’Mali Gvardiola’. Nikada niko na ovim prostorima za zimski prelazni rok nije potrošio toliki novac. Ali shvatili su na Maksimiru da nema šale jer je liga sve kvalitetnija, regularnija, a konkurencija sve opasnija i finansijski moćnija. Da bi zadržali primat, morali su u Bajernovom stilu da udaraju direktno u konkurenciju jer im Osijek i Nenada Bjelica ozbiljno dišu za vratom u šampionskoj trci i miriše na uzbudljivu završnicu prvenstva.

Uloženi novac ove zime je samo delić onoga što je Dinamo zaradio prethodnih godina od transfera i Evrope, a već sledećg leta će imati nove ozbiljne ponude. Pomenuli smo da od golmana Livakovića očekuju oko 10.000.000 evra, a za vezistu Lovra Majera i napadača Bruna Petkovića će Mamići da traže po 15.000.000 evra. Ove zime su već odbili 12.000.000 evra i bonuse od Marselja za Majera, kao i 4.000.000 evra od Herta za krilo Mislava Oršića kojeg cene na 7.000.000 evra. Ogroman novac se vrti u Maksimiru...