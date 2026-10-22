Kraj bojkota: Real ponovo ima predstavnike na ceremoniji Zlatne lopte

Digli su nos iz Real Madrida pre dve godine zbog toga što je Rodri dobio Zlatnu loptu umesto Vinisijusa Žuniora. Zbog toga su rešili da bojkotuju najprestižniji događaj u svetu fudbala i ne pošalju nijednog predstavnika. Sve je to trajalo do danas. Naime, kako prenosi Lekip, iz Reala su rešili da posle dve godine prekinu bojkot i prisustvuju ceremoniji.

Događaj će biti organizovan 26. oktobra, dan posle El Klasika protiv Barselone, a među nominovanim igračima Reala nalaze se četvorica fudbalera - Kilijan Embape, Džud Belingem, Vinisijus Žunior i Mark Kukurelja. Tu su još i Tibo Kurtoa (nominovan za najboljeg golmana), Jan Diomande (najbolji mladi fudbaler) i Felisija Šreder (najbolja mlada fudbalerka).