Kraj bojkota: Real ponovo ima predstavnike na ceremoniji Zlatne lopte
Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 17:01
Posle dve godine, predstavnici madridskog giganta će ponovo biti prisutni na dodeli najprestižnije nagrade u svetu fudbala
Digli su nos iz Real Madrida pre dve godine zbog toga što je Rodri dobio Zlatnu loptu umesto Vinisijusa Žuniora. Zbog toga su rešili da bojkotuju najprestižniji događaj u svetu fudbala i ne pošalju nijednog predstavnika. Sve je to trajalo do danas. Naime, kako prenosi Lekip, iz Reala su rešili da posle dve godine prekinu bojkot i prisustvuju ceremoniji.
Događaj će biti organizovan 26. oktobra, dan posle El Klasika protiv Barselone, a među nominovanim igračima Reala nalaze se četvorica fudbalera - Kilijan Embape, Džud Belingem, Vinisijus Žunior i Mark Kukurelja. Tu su još i Tibo Kurtoa (nominovan za najboljeg golmana), Jan Diomande (najbolji mladi fudbaler) i Felisija Šreder (najbolja mlada fudbalerka).
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Od četvorice igrača, najveće šanse za osvajanje Zlatne lopte ima Kilijan Embape. Francuz je u prethodnih nekoliko meseci dao gomilu intervjua u kojima je pričao kako sebe smatra najboljim na svetu i da niko nije imao bolju sezonu od njega, kako mu je karijera "za desetku". Raspričao se Kilijan kao nikad ranije.
Inače, Real od 2022. godine i Karima Benzeme nema osvajača Zlatne lopte. Ove godine, najveći favoriti su Hari Kejn i Lamin Jamal. Videćemo gde će se tu naći igrači Reala. Prethodne godine, Embape je u glasanju završio kao sedmi.