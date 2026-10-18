KRAJ: Crvena zvezda – Mladost, ubedljiv trijumf crveno-belih

CRVENA ZVEZDA – MLADOST 5:1 (1:0)

/Katai 43, Arnautović 47, Abu Fani 56, Bukari 73, Elšnik 79 - Marković 77/

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Sudija: Milan Ilić

Žuti Kartoni: Abu Fani, Strika (Crvena zvezda)

CRVENA ZVEZDA (3-2-4-1): Radanović – Učena, Veljković, Strika – Badžo (od 72. Elšnik), Abu Fani (od 62. Kim) - Bukari, Čam (od 72. Krunić), Katai, Balov (od 62. Ivanić) - Arnautović (od 79. Sibinović).

MLADOST (5-4-1): Samčović – Cvetković, Jovanović (od 76. Bondarenko), Ćirković, Joksimović, Petrović (od 86. Radić) – Tašovski (od 62. Đokić), Jovičić, Kijevčanin, Ćirić (od 62. Marković) – Todosijević (od 75. Bondžulić).