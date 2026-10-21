(©Starsport)
KRAJ: Konferencija za medije Alberta Rijere
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sre. 21.10.26. | 13:15
Pratite uz Mozzart Sport izjave trenera Crvene zvezde pred utakmicu sa Kopenhagenom
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45, na stadionu Rajko Mitić, igraju protiv Kopenhagena utakmicu drugog kola Lige konferencije.
Crveno-beli su takmičenje započeli porazom u Luganu (2:3), dok je danski predstavnik savladao Bragu (3:0). Biće ovo repriza dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona iz 2019. godine. Tada je Crvena zvezda bila uspešnija posle maratonske penal-serije usled 1:1 u Beogradu, pa u Kopenhagenu.
Pratite u našem blogu uživo izjave Zvezdinog trenera Aleberta Rijere povodom predstojeće utakmice.
(2.25) CRVENA ZVEZDA (3.70) KOPENHAGEN (3.00)
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Albert RijeraLiga konferencijeFK Crvena zvezda
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