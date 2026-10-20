KRAJ - LIGA ŠAMPIONA (VIDEO)

LIGA ŠAMPIONA - TREĆE KOLO

***UŽIVO KVOTE OVDE***

Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)

/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/

Pari Sen Žermen (4-3-3): Safonov - Hakimi, Markinjos, Pačo, Ernandez - Neves, Vitinja, Ruiz - Due, Dembele, Kvarachelija.

Barselona (4-2-3-1): Garsija - Kanselo, Kubarsi, Martin, Espart - Bernal, Pedri - Jamal, Olmo Gordon - Rafinja.

Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2) MOZZART RELAX

/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/

Liverpul (4-3-3): Alison - Arauho, Žake, Van Dajk, Cimikas - Mekalister, Nijoni, Gravenberh - Gakpo, Kumas, Engumoa.

Viljareal (4-2-1-3): Gulači - Kardona, Veiga, Navaro, Murinjo - Gej, Komesanja - Saliba - Moleiro, Mikautadze, Bjukenan.

Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0) MOZZART RELAX

/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/

Mančester Siti (4-2-3-1): Donaruma - Lius, Husanov, Dijas, Gvardiol - Anderson, Fernandez - Alan, Šerki, Foden - Samba.

AEK Atina (4-4-2): Brinjoli - Rota, Mukudi, Relvas, Filo - Majer, Arijaga, Marin, Žoao Mario - Varga, Jović.

Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

/Leveling 36 - Alvarez 47/

Štutgart (4-2-3-1): Zajmen - Vagnoman, Šabo, Hendriks, Mitelštat - Premel, Štiler - Leveling, El Kanus, Firih - Undav.

Atletiko Madrid (4-4-2): Oblak - Grimaldo, Hancko, Pubilj, Ljorente - Baena, Barios, Hjulmand, Simeone - Alvarez, Dejvid.

Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0) MOZZART RELAX

/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/

Roma (3-4-3): Golini - Gilardi, Balerdi, Ermoso - Molina, De Ron, Pisili, Vesli - Mora, Malen, Pelegrini.

Slovan Bratislava (4-3-3): Takač - Blekmen, Bajrić, Marković, Kruz - Gajdoš, Pokorni, Ibrahim - Barseđan, Marseli, Kamara.

Porto - PSV 0:1 (0:0)

/Til 57/

Porto (4-3-3): Diogo Kosta - Alberto Kosta, Bednarek, Kivior, Sanusi - Froholdt, Rosario, Veiga - Pepe, Samu, Pjetuševski.

PSV (4-3-3): Kovar - Dest, Gertruida, Gasiorovski, Kostić - Sane, Til, Žunior - Bajraktarević, Majnans, Perišić.

Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)

/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/

Napoli (3-4-2-1): Meret, Di Lorenco, Rahmani, Marin - Politano, Angisa, Mektomini, Spinacola - De Brujne, Lang - Hejlund.

Bode Glimt (4-3-3): Haikin - Sjevold, Gundersen, Bjertuft, Bjerkan - Oklend, Berg, Fet - Blomberg, Helmersen, Hauge.

Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov - Zedadka, Solve, Mekarti, Puhač - Rahmonalijev (od 80. Kajbulaev), Lepinjica - Paris (od 66. Embina), Du Keiroz (od 66. Isajev), Simić - Mikels (od 81. Nvačukvu).

Borusija Dortmund (3-5-2-1): Kobel - Bensebaini (od 70. Gadu), Anton, Šloterbek - Svenson (od 78. Bajer), Čukvuemeka (od 70. Zabicer), Verman, Rijerson - Nmeča (od 70. Belingem), Fabio Silva (od 90. Envaneri) - Girasi.

Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/

Fenerbahče (4-2-3-1): Ederson - Nelson Semedo, Škrinijar, Ake (od 21. Pepra Opong) , Braun - Kante, Genduzi - Ajdin (od 63. Dorželes), Grinvud (od 83. Kahvedži), Akturkoglu (od 83. Juksek) - Murići (od 62. Lukaku).

Slavija Prag (3-4-2-1): Marković - Engesan, Zima, Vlček (od 63. Isife) - Kubijak (od 75. Dijakite), Novak, Mozes, Sulejman (od 85. Kačor) - Provod (od 85. Sadilek), Ajaosi - Šturm (od 63. Hitil).

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30)

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)

*** kvote su podložne promenama