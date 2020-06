Kraj Orhusove serije

Trebalo je to da bude zicer. Na jednoj strani tim koji šest kola nije osetio gorčinu poraza, na drugoj tim sa četiri neuspeha u nizu.

I kako to često u fudbalu biva, sve je u Orhusu otišlo u kontru. Olborg je zasijao kad niko nije očekivao i lagano je tukao domaćina, za kraj svoje crne serije – 4:1.

Strašno poluvreme odigrao je gost. Već do poluvremena dao je sva tri gola. I to za samo sedam minuta! Od 38. do 44. minuta tri puta se ljuljala mreža Orhusa. Izgleda da je to bilo najboljih sedam Olborgovih minuta u sezoni.

Najpre je Telander načeo domaćina, dva minuta kasnije Van Vert je duplirao, a Fosum je u 44. digao na 3:0. Uspeo je u sudijskoj nadoknadi Orhus da smanji preko Ankersena, ali ne i da u nastavku ode dalje od toga.

U drugom delu igrao se drugačiji fudbal. Olborg je stao u blok, da brani vođstvo, a Orhus je napadao svim silama, ređao šuteve, ali uzalud.

Na kraju je usledila kazna. Na promašaje domaćina odgovorio je gost, Tengšted je u 91. minutu postavio konačnih 4:1.

DANSKA 1 - 30. KOLO

PLEJ-OF

Petak

Orhus – Olborg 1:4 (1:3)

/Ankersen 45+3 – Telander 38, Van Vert 40, Fosum 44, Tengšted 91/

Nedelja

18.00: (2,20) Nordsjeland (3,45) Brondbi (3,25)

20.00: (2,75) Kopenhagen (3,25) Midtjiland (2,60)