KRAJ: Radnički – Crvena zvezda 0:3

RADNIČKI 1923 – CRVENA ZVEZDA 0:3 (0:0)

/Dijeng 48, Gudelj 58, Arnautović 89/

Kragujevac

Stadion: Čika Dača

Igra se bez prisustva publike

Sudija: Predrag Janjuš

RADNIČKI (4-1-4-1): Lijeskić – Kuzmanović, Hilu (od 61. Tomić), Marjanović, Nikčević - Ristić (od 61. Alić) - Sise, Glavčić Živković (od 61. Mezrani), Ba (od 46. Ilić) - Buhta

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Gudelj, Lukasen (od 63. Učena), Nakajama – Gaštarov (od 79. Balov), Elšnik – Kostov (od 79. Krunić), Handel – Čam (od 22. Bukari), Ristić, Dijeng (od 79. Arnautović).

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