Kao tinejdžer stigao je Ričard Odada u Crvenu zvezdu. Igrao je za omladinski tim, potom u filijali Grafičaru, a zimus je prekomandovan na treninge Dejana Stankovića. Prošao je pripreme na Kipru i u Turskoj, uspeo da se izbori za ostanak u prvom timu tokom prolećnog dela sezone, međutim, kada je bilo najpotrebnije - nije se proslavio.

U dve utakmice ukazao mu je Dejan Stanković poverenje. Igrao je 12. minuta protiv Proletera i 17. protiv Mladosti iz Lučana, ali nije to delovalo dovoljno ubedljivo. Bilo je krupnih grešaka poput nesigurnih dodavanja koja su otvarala kontre rivalu i jasno je da će morati još dosta da se radi sa njim kako bi dostigao nivo da konkuriše za ozbiljniju minutažu.

U prilog Odadi ide to što je mlad i mogao bi iduće sezone da konkuriše za mesto bonusa. Čini se da to i jeste plan crveno-belih, jer je pre nekoliko meseci započet proces dobijanja srpskog državljanstva, a po saznanjima Mozzart sporta uskoro bi mogao da bude i završen. Odada je trenutno u Keniji gde završava potrebnu papirologiju za sticanje srpskog pasoša. Klub mu je dozvolio da otputuje u domovinu, što znači da Stanković ne računa na njega do kraja sezone, odnosno za preostale četiri utakmice Superlige protiv Rada, Zlatibora, OFK Bačke i Metalca. U finalu Kupa sa Partizanom teško da bi dobio priliku i da je tu.

Videćemo šta će biti kada se vrati i hoće li ostati na stadionu Rajko Mitić ili sledi pozajmica. Za očekivati je da ponovo prođe pripreme sa prvotimcima srpskog šampiona, posle čega će Dejan Stanković doneti odluku.