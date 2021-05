Došao je kraj surove vladavine Pari Sen Žermena. Lil je na apsolutno siguran način opravdao ulogu favorita u poslednjem kolu na gostovanju Anžeu (2:1) i sačuvao bod prednosti u odnosu na Pari Sen Žermern, kojem nije bilo dovoljno slavlje u Brestu (2:0) da odbrani šampionski trofej. Francuska posle tri vezane titule Svetaca dobija novog šampiona. Ekipi koju vodi Kristof Galtije ovo je četvrta titula u istoriji, a prva nakon deset godina pauze.

Uzbudljivo je bilo u borbi za Ligu šampiona, gde je Monaku bio dovoljan bod na gostovanju u Lansu (0:0) da izbori treće mesto koje vodi u kvalifikacije za elitno takmičenje, pošto je Lion na svom terenu doživeo šokantan poraz od Nice i tako ostao na četvrtoj poziciji. Kneževima je odgovarao bod, ali zato nije Lansu, koji je ostao bez plasmana u Konferencijsku ligu, jer ga je prestigao Ren zahvaljujući slavlju nad Nimom.

Lil je praktično čitav posao odradio već posle 45 minuta ige. Olakšanje za goste stiglo je već u 10. minutu, kada je Renato Sančes napravio odličan slalom kroz vezni red domaćina i u gol šansu poslao Džonatana Dejvida, kome nije bilo teško da matira Pola Bernardonija. Da titula odlazi za Lil bilo je jasno već u nadoknadi prvog poluvremena. Bernardini je srušio Dejvida, koji je bio u punom naletu, a odgovornost sa bele tačke preuzeo je iskusni Burak Jilmaz i duplirao prednost gostiju.

Galtijeov tim je vrlo dobro čuvao stečenu zalihu u drugom poluvremenu, ali ipak nije moglo bez potpune drame u samoj završnici. Doduše, ona je trajala svega nekih tridesetak sekundi, Anže je smanjio preko Folženija, ali nije imao dovoljno vremena da ugrozi slavlje novog šampiona Francuske.

PSŽ je morao pošteno da se pomuči, ali na kraju ipak nije dozvolio nikakvu vrstu neizvesnosti na gostovanju u Brestu, bez obzira što je Nejmar u 19. minutu promašio čitav gol. Ipak, gostima se za taj propust vratilo u 37. minutu, kada je Anhel di Marija, uz pomoć Romana Favra, pogodio direktno iz kornera.

Taj gol je potpuno rasteretio sastav Maurisija Poketina, pa je sve bilo rešeno u 71. minutu utakmice, kada je Kilijan Mbape savladao Gatjea Larsonea i postavio konačan rezultat meča. Ipak, PSŽ je odigrao sezonu ispod svih očekivanja, doživeo je čak osam poraza, što je bilo previše da bi se stiglo do najvažnijeg trofeja u francuskom fudbalu.

Monako je konstantno napadao, ali nisu to bili uraganski naleti ka golu Lansa, koji je na sve načine pokušavao da stigne do pogotka koji bi mu doneo plasman u treće evropsko klupsko takmičenje, ali nije uspeo. Kneževi na poluvremenu nisu bili u dobroj situaciji, pošto je Lion vodio protiv Nice sa 2:1, golovima Karla Ekambija. Gosti su u 27. minutu uspeli na kratko da stignu do izjednačenja zahvaljujući Kasperu Dolbergu, ali su na poluvremenu ipak imali zaostatak od jednog gola. Međutim, sve se preokrenulo u nastavku meča. Hasan Kamara je izjednačio već u 50. minutu, dok je za potpuni preokret sedam minuta kasnije bio odgovoran Vilijam Saliba.

Nantu je bio dovoljan i bod protiv Monpeljea na domaćem terenu, kako bi izbegao mesto u plej-autu, ali ni do njega nije uspeo da dođe, iako je bio u dobroj situaciji sve do 76. minuta. Gosti su poveli preko Gaetana Laborda u 30. minutu, samo tri minuta kasnije izjednačio je Ranald Kolo, ali domaćin nije uspeo da sačuva taj rezultat. Sve je bilo rešeno u pomenutom 76. minutu, kada se u strelce upisao raspucani Andi Delor i postavio konačan rezultat utakmice.

LIGA 1 – 38. (POSLEDNJE) KOLO:

Anže - Lil 1:2 (0:2)

/Fulžini 90+2 - Dejvid 10, Jilmaz 45+1/

Brest - PSŽ 0:2 (0:1)

/Favr 37ag, Mbape 71/

Lans - Monako 0:0

Mec - Olimpik Marselj 1:1 (0:0)

/Bulaja 90+6 - Milik 90+13/

Nant - Monpelje 1:2 (1:1)

/Kolo 33 - Labord 30, Delor 76/

Lion - Nica 2:3 (2:1)

/Ekambi 14, 40 - Dolberg 27, Kamara 50, Saliba 57/

Rems - Bordo 1:2 (1:1)

/Ture 15 - Adil 44, Kvateng 58/

Ren - Nim 2:0 (1:0)

/Žirasi 25, Burižo 51/

Sent Etjen - Dižon 0:1 (0:1)

/Kamara 39/

Strazbur - Lorijan 1:1 (1:0)

/Dialo 18 - Šaloba 55/