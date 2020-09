Džimi Batler i Majami će u finale Istočne konferencije, Janis Adetokunbo ispred televizora da gleda šta je sve moglo da bude dok razmišlja o tome ima li budućnost kakve velike planove sa Milvokijem? Jer Adetokunbo će na kraju sledeće sezone postati slobodan igrač i moći da bira i selidbu u neki drugi klub, pa iako je sasvim jasno da mu niko neće ponuditi “supermaks” ugovor kao Baksi – spekuliše se vredan čak 220.000.000 dolara – veliko je pitanje da li će u Viksonsinu ikad išta osvojiti. Videlo se i u seriji sa Majamijem, kad Adetokunba nema – nema ni igre. U petoj utakmici serije sa Majamijem rutinskih 103:94 za konačnih 4:1 i kraj nadanja za Bakse.

Adetokunbo je posle povrede u četvrtom meču ovaj peti propustio. I sve se svelo na to da se u napadu čeka Kris Midlton. Ubacio je on 23 poena, dodao je i Bruk Lopez 15, uz 14 skokova, Donte Divinčenco – on je zamenio Adetokunba u startnoj petorci – stao je na 17, ali bez Janisa to jednostavno nije tim koji ima čemu da se nada ako govorimo o šampionskom prstenju. U stvari, pitanje je da li ima čemu da se nada i sa njim na parketu. Podrške jednostavno nema, bar ne one šampionske.

Samo par primera loše politike. Olako je Milvoki prošlog leta ispustio Malkolma Brogdona, a je on ove sezone blistao u Indijani. Umesto njega, izabrao je Milvoki nešto jeftinijeg Erika Bledsoa, defanzivno je sjajan, ali u napadu ga nije bilo, bar kad smo stigli do plej-ofa. Ersan Iljasova i Robin Lopez zajedno primaju 12.000.000 dolara, a u plej-ofu nisu odigrali ni minut. Tako se ne uzima prstenje.

Sa druge strane, Majami je objasnio kako se vodi prelazni rok. Pre šest godina ostali su bez Lebrona Džejmsa, pre pet ih je napustio Kris Boš, u takvim okolnostima i očekuju se godine mizerije, ali evo ga Hit u finalu konferencije. Džimi Batler i Goran Dragić su ubacili po 17 poena, Džae Krauder je dodao 16, Tajler Hiro 14, Bem Adebajo 13, Keli Olinik 12…

Tim! Možda bez zvezda kakvi su bili Džejms i Boš, ali za ovako kratko vreme predsednik Pet Rajli je – ne prvi put – napravio čudo. Bez mnogo novca, bez TOP 10 pikova. Ali je birao pametno. Pred početak sezone je recimo Filadelfiji uzeo Džimija Batlera, dok su Siksersi bili uvereni da su dobro prošli sa Tobijasom Herisom. Adebajo je stigao kao 14. pik na draftu i ove sezone je uvršten u drugi najbolji defanzivni tim lige. Tajler Hiro je bio 13. pik, a ove sezone oduševljava. Svaki potez koji Rajlijev tim povuče na tržištu igrača ispostavi se kao pun pogodak. Jesu još oni daleko od titule, ali polako idu ka tome.

I možda bi Baksi trebalo da okrenu Rajlija i pitaju ga šta da rade pre no što sednu za sto i Adetokunbu ponude novi ugovor. Jer ovako neće ići.

A Majami će u finalu ići na boljeg iz meča Boston - Toronto (3:2).

LA LEJKERS – HJUSTON ROKETS 112:102

Rondon i Džejms (©Reuters)

U drugom meču večeri Lebron Džejms je u svoj CV upisao još jedan rekord. Niko nije u plej-ofu upisao toliko pobeda kao Kralj. Noćas protiv Hjustona 36 poena Džejmsa, uz još jednu ključnu rolu prekaljenog Radžona Ronda za 112:102 i vođstvo od 2:1 u seriji protiv Hjustona na Zapadu.

Bila je to dakle 162. Džejmsova pobeda u NBA plej-ofu čime je nadmašio bivšeg pleja Jezeraša Dereka Višera. I vala ju je zaslužio Lebron. Imao je i sedam skokova, pet asistencija i četiri blokade, obavio dobar posao u drugom poluvremenu u kojem su Lejkersi rivalu dozvolili samo 38 poena.

Rondo se ipak sa svoje 34 godine još jednom pokazao kao košarkaški vuk koja uvek zna šta mu je činiti i kako se lovi u čoporu. Samo u poslednjoj četvrtini 12 poena i pet asistencija dugogodišnjeg košarkaška Boston Seltiksa. Sve skupa 21 poen i devet asistencija. Kad se lomilo, Rondo je postigao osam poena u seriji Lejkersa od 10:0 u poslednjoj deonici. I asistirao za taj jedini preostali koš. Tek da 10 godina mlađim klincima pokaže kako se igra košarka.

Entoni Dejvis je ubacio 26 poena, Kajl Kuzma 14. Na drugoj strani 33 poena Džejmsa Hardena i 30 Rasela Vestbruka. Robert Kovington se povredio u četvrtoj četvrtini i ne zna se da li će ga to izbaciti iz igre za četvrti meč serije.

Biće potreban Raketama. Večeras su se ekipe čak 16 puta smenjivale u vođstvu, a 15 puta je rezultat bio izjednačen. I niko nije imao više od šest razlike sve dok Lejkersi na kraju nisu prelomili utakmicu tom Rondovom ludačkom serijom koja je počela pri rezultatu 85:85.

Biće ovde još borbe.

NBA

Milvoki – Majami 94:103

/Midlton 23 – Batler 17, 10sk, 6as, Dragić 17/

Hjuston – LA Lejkers 102:112

/Harden 33, Vestbruk 30 – Džejms 36, Dejvis 26, 15sk, Rondo 21/