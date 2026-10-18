KRAJ: Železničar - Partizan 1:0

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 12. KOLO

ŽELEZNIČAR - PARTIZAN 1:0 (1:0)

/Anke 13/

Pančevo

Sportski centar Mladost

Sudija: Stefan Jeknić

Crveni karton: Jurčević (Partizan) u 73. minutu

ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić (od 46. Sbaj) - Jevremović, Šekularac (od 56. Tošić), Plavšić (od 71. Kuljanin) - Jovanović (od 71. Sabo), Anke (od 79. Pantović), Simao. Trener: Radomir Koković.

PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić (od 77. Kostić), Zeković (od 85. Baba) - Čumić (od 77. Petrović), Miladinović, Trifunović (od 65. Zubairu) - Že (od 77. Kojzek). Trener: Saša Ilić.

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