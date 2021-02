Ako volite da se kladite na ikseve, a možda ste ljubitelj Čempionšipa, onda je Milvol idealan odabir za vas. Ovaj tim samo ređa ikseve, Kralj je remija, a večeras je zabeležio čak 14. u sezoni i to protiv lidera Noriča - 0:0.

Jasno je bilo i pre početka utakmice da će Milvol pre svega probati da zatvori prilazak svom golu i u tome je na kraju i uspeo.

Očekivano je Norič imao terenusku inicijativu, veći posed lopte, čak i veći broj udaraca, ali sve je to bilo vrlo neprecizno. Premalo je bilo konkretnih šuteva u okvir gola i Milvol je uspeo da se odbrani.

Posle neuspešnih napada sa obe strane oba trenera probala su sa izmenama posle 70. minuta, ali ni to nije donelo promenu na semaforu. Kada Norič nije uspeo da dođe do gola preko sjajnog Temua Pukija, onda je to moralo da bude problem za Norič.

Suštinski je na ovoj utakmici bilo pitanje hoće li Kanarinci doći barem do jednog gola i možda time prelomiti meč. ili neće. Dogodilo se ovo drugo.

Lider Norič odavno je istakao najozbiljniju kadidaturu za promociju u Premijer ligu. Ali, večeras nije uspeo da se izbori sa Milvolom.

ČEMPIONŠIP - 26. KOLO

Utorak

Milvol – Norič 0:0

20.00: (1,55) Bornmut (3,90) Šefild Venzdej (6,75)

20.00: (2,80) Koventri (2,85) Notingem Forest (2,90)

20.00: (2,80) Roteram (3,00) Derbi Kaunti (2,95)

20.00: (3,10) Vikomb (3,10) Birmingem (2,45)

