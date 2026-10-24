Krasnodar bi da ispije "Baltik" votku za kraj crne serije

Start sezone bio je bajkovit, šest pobeda iz isto toliko mečeva i jasna liderska pozicija. Konkurenti u zaostatku. A onda, kao da je neko povukao ručnu kočnicu u vozu koji je krenuo velikom brzinom!

Pet kola bez pobede, četiri remija i poraz, te pad na peto mesto. Sedam mečeva u nizu ako se tome dodaju i dva meča u kupu Rusije. Srećom po Krasnodar, sve to je vrlo nadoknadivo, jer vodeći do ovog kola, Dinamo iz Moskve ima samo tri boda više.

18.30: (1,82) Krasnodar (3,50) Baltika (4,60)

Krasnodar je lošu seriju imao i pre dve sezone, kada je došao do titule. I opet nekako u jesen, krenulo je u oktobru remijima sa Rubinom i Himkijem, porazom od Spartaka, te osvojenim bodom protiv Lokomotive i u nastavku sezone, u martu, remijem protiv Krilja Sovjetov. Međutim, ekipa je uspela da reaguje sjajno, dobije devet od 11 preostalih utakmica i tako dođe do titule.

Musajev je baš na udaru. On će što pre morati da zakrpi rupe koje su se pojavile na brodu.

"Saglasan sam da je problem u odbrani. Ne pamtim kada smo na dva meča zaredom primili po tri gola. To je mnogo. Mogli smo da izbegnemo bar pet od tih šest. Takve golove nismo primali prošle sezone. Sada je nažalost tako. I prošle sezone odbrana je ponekad pravila greške, ali nas je Stas čuvao. Pomagali su jedni drugima. Sada nešto ne funkcioniše. Shvatamo da je to problem i moramo da ga rešimo što pre", kaže Murad Musajev.

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On dodaje i da je svestan da će pre ili kasnije doći kraj negativne serije.

"Ponekad imate nis od 11 mečeva sa pobedama, ali ponekad vežete i one bez pobede. To se dešava. Stvari ne idu uvek dobro. Najvažnije je da se držimo zajedno, da nema podela i da ne tražimo krivca u drugom. Ako izgubimo, krivi su i trener i igrači. Jedino ako verujemo u sebe doći će i pobede. Ovaj tim ima potencijal. Razgovaramo mnogo o svemu i shvatamo šta bi trebalo drugačije da radimo. Morate proći kroz takve periode, ne treba brinuti zbog toga. To je deo sporta i fudbala", jasan je Musajev.

Aleksandar Mostovoj, bivši reprezentativac Rusije ističe da je iznenađen da uprava Krasnodara još nije otpustila trenera.

"Iskreno, radujem se ovom meču. Voleo bih da vidim kakvo će biti lice Musajeva ako izgube. Ne bih bio iznenađen. U krizi su i nejasno je da li su u stanju da se oporave. Da je na njegovom mestu bio neki stranac, smesta bi ga otpustili. Ovde, momak je bez pobede sedam mečeva i svi ćute. Baš čudno", poručio je Mostovoj.

Što se tiče Baltike, ona je na sedmoj poziciji sa 13 bodova. I oni su pet mečeva u prvenstvu bez pobede (tri remija i dva poraza), ali na strani u kupu i prvenstvu nisu izgubili na poslednjih pet utakmica.

RUSIJA, 12. KOLO

Petak

Ahmat - Orenburg 0:1 (0:1)

/Ribčinski 38/

Subota

Akron - Dinamo (M) u toku

14.00: (2.15) Fakel (3,40) Rodina (3,40)

16.15: (2,40) Rubin (3,30) Krilja Sovjetov (3,00)

18.30: (1,82) Krasnodar (3,50) Baltika (4,60)

Nedelja

11.45: (2,30) Rostov (3,359 Lokomotiva (M) (3,15)

14.00: (3,05) CSKA (3,45) Spartak Moskva (2,30)

16.30: (1,25) Zenit (6,50) Dinamo Mahačkala (10,5)

*** kvote su podložne promenama