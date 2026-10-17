Krasnodar u dubiozi, Mostovoj proziva Musajeva: Gde si kad je najteže?

Musajev nije zvučao dovoljno jasno kada je posle poraza od Fakela pokušao da obrazloži u čemu je problem.

"Nismo dobro radili svoj posao. Ako ne izvučemo posle svega prave zaključke, ne čeka nas ništa dobro ove sezone. Problem nije u greškama, u rikošetu posle kog primimo gol ili u promašenim prilikama. Problem je dublji i krije se negde u nama", kaže Musajev.

Posle povreda Spertsjana i Krivcova, teret je poneo kapiten Džon Kordoba, ali on je postigao samo dva gola u prvoj trećini sezone. Premalo je to za igrača koji je za Krasnodar u proseku postizao gol na svakoj drugoj utakmici, otkako je došao 2020. Na 163 meča bio je strelac 82 puta, a u poslednje četiri sezone redovno je na kraju imao dvocifren učinak, prošle 22 pogotka na 41 utakmici u svim takmičenjima.

18.30: (3,25) Lokomotiva (3,25) Krasnodar (2,10)

Uz sve to, on često ima problem što u javnost izlazi sa kritikom suđenja. Tako je nedavno posle derbija sa Zenitom rekao sledeće:

"Svakako smo znali da će meč protiv Zenita biti težak. Posle svega, bilo nam je jasno da smo igrali protiv 14 igrača", aludirao je na to da su sudije navijale za goste iz Sankt Peterburga.

Da se nešto dešava iza kulisa svedoči i izjava Nikite Krivcova koji zbog povrede neće igrati do februara.

"Neobično je i čudno da je stranac kapiten jednog ruskog kluba. Mislim da bi ruski tim trebalo da ima ruskog kapitena, recimo Stasa Agaceva, i on je lider tima", rekao je Krivcov, čije reči očigledno govore i o podelama unutar svlačionice.

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Na meti kritičara je najviše Musajev, pa tako legenda ruskog fudbala, Aleksandar Mostovoj ima jasnu poruku za mladog trenera Krasnodara.

"Na početku su bili vatreni, ali sada nemaju pobedu u velikom broju mečeva. Iznenađuje me da niko ne priča o Musajevu. Kad pobeđuje, najglasniji je. Ali kad gube, gde je tad? Izađi i reci, uprskali smo stvar. Ali ljudi poput njega to nikad ne govore", rekao je Mostovoj.

Što se tiče Lokomotive, ona je u donjem domu tabele Premijer lige Rusije. Ima svega deset bodova iz isto toliko utakmica, ali je u poslednja dva kola uzela četiri boda i krenula da igra bolje.

Defanzivac Lokomotive Sezar Montes otuda očekuje veliki test za Moskovljane.

"Svakako da će ovo biti izazovan meč za nas. Krasnodar je jak i ima dobru ekipu sa jakom klupom. Stalno su u igri za titulu u poslednjih nekoliko godina. Moraćemo da odigramo najbolje ako želimo još jedan dobar rezultat", poručio je Montes.

Prošle sezone Lokomotiva je u Moskvi sa Krasnodarom igrala 1:1, da bi kasnije slavila u gostima sa 2:1.

RUSIJA 1, 11. KOLO

Subota

13.00: (1,98) Krilja Sovjetov (3,50) Fakel (3,80)

15.30: (2,10) Dinamo Mahačkala (3,40) Akron (3,60)

18.30: (3,25) Lokomotiva (3,25) Krasnodar (2,10)

Nedelja

13.00: (1,35) Zenit (5,00) Ahmat (9,00) MOZZART RELAX

15.15: (2,25) Dinamo Moskva (3,50) CSKA Moskva (3,10)

17.45: (1,42) Spartak Moskva (4,50) Rubin (7,75)

20.00: (2,15) Baltika (3,30) Rostov (3,50)

Ponedejak

18.30: (3,00) Rodina (3,40) Orenburg (2,35)

*** kvote su podložne promenama