Kratki snovi o nokaut fazi: Odbrana "prodala" Milan, Atletiko drugi u grupi posle haosa u Portu (VIDEO)

Snovi Milana o nokaut fazi bili su kratki i ne previše realni... Ne sa predstavom koju je na San Siru protiv Liverpula izvela defanzivna linija sedmostrukog šampiona Evrope. Daleko od toga da ekipa Stefana Piolija nije imala šansu. Jirgen Klop je promešao karte u startnoj postavi, domaćin prvi stigao do vođstva, ali i bez polovine standardnih prvotimaca Redsi su bili prejaki za lidera Serije A, ili bolje reći Milan nije bio dorastao zadatku - 1:2. Za to vreme Atletiku je prijao haos na Dragau koji je podrazumevao tri crvena kartona i tri gola od 90. do 95. minuta, pa se četa Dijega Simeonea plasirala među najboljih 16 timova Evrope - 1:3.

Na San Siru, uvodnih pola sata ničega, potom vođstvo izgrađeno u režiji Mesijasa i Tomorija i euforija za preko 50.000 gledalaca u milanskom fudbalskom hramu. Ali i brz antiklimaks kojem je kumovao Mohamed Salah, a onda i gol Divoka Origija s početka drugog poluvremena koji je potpuno ugasio nadu Milana da će se vratiti tamo gde nesumnjivo pripada.

Fikajo Tomori je u jednom trenutku zaličio na heroja, na mesiju koji će prokrčiti Milanu put do nokaut faze Lige šampiona, prve od proleća 2014. godine kada ga je Atletiko deklasirao u osmini finala. Mesijas je praktično šutirao na gol iz kornera, lopta iznenadila odbranu Liverpula, ali i Alisona, a engleski štoper odlično pratio dešavanja i iz peterca pospremio odbitak u mrežu. Da je utakmica u tom trenutku završena, Rosoneri bi se plasirali u nokaut fazu jer tada nije bilo pogodaka na Dragau u okršaju Atletika i Porta. Međutim, Milan je sanjao mesto među najboljih 16 samo sedam minuta. Vodu u lice pljusnuo mu je Mohamed Salah.

I tu dolazimo do drugog fudbalera koji bi mogao da se okarakteriše kao tragičar. Frenk Kesi je u 36. minutu suviše lako dozvolio Aleksu Okslejd-Čemberlenu da ga zaobiđe, Menjan nedovoljno dobro odbio njegov udarac, pravo na nogu Salaha koji je iz prve došao do neverovatnih 20 pogodaka ove sezone. Neverovatnih kada se uzme u obzir da takmičarska godina još nije stigla do sredine.

Dakle, Kesi jednostavno nije ispratio igrača, niti je pokušao da ga zaustavi prekršajem, ali Tomori je direktan krivac za preokret Liverpula. Nije uspeo da primi loptu kao poslednji igrač odbrane, Menjan je vanserijskom intervencijom pokušao da izvadi kestenje iz vatre, ali je lopta završila na čelu Divoka Origija. Pogađa kao džoker sa klupe, ali večeras je opravdao priliku koju mu je od starta ponudio Jirgen Klop. Kako i ne bi bio strelac kada je nemački trener na sva usta pričao kako će se o zbog golova u ludim završnicama o Origiju pisati knjige.

Šok od kojeg Rosoneri nisu uspeli da se oporave. Atletiko je u tom momentu imao 1:0 protiv Porta, ali Milanu je pri rezultatu 1:1 samo jedan gol nedostajao za nokaut fazu. Odlučivala bi gol razlika, koja bi tada bila za jedan pogodak u korist Milana. Ali šta bi bilo, kad bi bilo. Italijanski tim jednostavno nije imao napadačke inspiracje za povratak, kao ni Stefano Pioli džokera kojeg bi mogao da uvede sa klupe zbog povreda Žirua, Rebića, Leaa, Pelegrija...

Žaliće milanisti za promašajem Frenka Kesija iz 85. minuta kada se reprezentativac Obale Slonovače obreo u situaciji jedan na jedan sa Alisonom, ali je suviše oklevao, pre nego što mu je Brazilac skratio ugao i licem zaustavio loptu. Pričaće se o tome da su povrede kroz čitavu grupnu fazu osakatile Milan, da bez nekolicine nosilaca igre jednostavno nije bilo realno pobediti u prve tri runde... Sećaće se navijači spornih situacija kada je čitava Italija posle duela sa Atletikom na San Siru brujala da je suija Čakir oštetio Milan. Ali realno, uz večerašnje defanzivne propuste, uz nemoć da se ozbiljnije napadne Liverpul sa četvricom u odbrani koji u Premijer ligi dobijaju šansu tek sa klupe... Milan trenutno ne zaslužuje mesto među najboljih 16 klubova Evrope.

Vrlo je upitno i da li ga zaslužuje Atletiko Madrid Dijega Simeonea koji po mnogima igra anti-fudbal. Jorgandžije su se večeras mučile na Dragau gde su uz solidnu dozu sreće uspele da povedu protiv Porta. Intervencija odbrane preusmerila je centaršut Tome Lemara pravo na nogu Antoana Grizmana i gosti su poveli od 56. minuta. Pre toga za čitavo prvo poluvreme, Atletiko je imao jednu zrelu šansu kada je Grizman promašio loptu, a udarc Ljorentea koji je usledio zaustavio Diogo Kosta.

Sledstveno ogromnom ulogu u vidu nokaut faze, nervoza je rasla iz minuta u minut, ali je sredinom drugog dela eskalirala kod Janika Karaska. Belgijanac je nakon što je uhvatio Otavija u šansku kragnu i oborio ga na zemlju, zaradio crveni karton. Umesto da Zmajevi do kraja utakmice pokušaju da iskoriste brojčanu nadmoć, krila im je odsekao Vendel. Notorna glupost desnog beka, udaranje protivnika u lice i promena odnosa snaga na deset na deset. Međutim, čarke van terena su nastavljene, a u čitavoj gunguli isključen je i rezervista, golman Marćesin.

Porto je želeo izjednačujući gol, dešavanja su se preselila na polovinu Atletika koji je "ubio" rivala iz dve kontre. Prvu je sjajno istrčao i okončao Anhel Korea, narednu je posle gužve u šesnaestercu završio Rodrigo de Paul. Počasni gol Serža Oliveire ništa nije promenio, te će Porto na proleće igrati nokaut fazu Lige Evrope i biti potencijalni rival Crvene zvezde ako ekipa Dejana Stankovića bude završila grupnu fazu kao drugoplasirana.









GRUPA B

21.00: (2,10) Milan (3,80) Liverpul (3,35)

21.00: (2,80) Porto (3,10) Atletiko Madrid (2,85)