Kreće lopta u Crnoj Gori: Prvo kolo i odmah za istoriju – sve utakmice pod reflektorima

Crna Gora je prva u Evropi proglasila da je „corona free“ (bez korone) država, pa će shodno tome biti i prva koja će dozvoliti fudbalske utakmice pred publikom.

Doduše, prema preporuci Vlade, na tribinama će moći da bude najviše 200 ljudi, a komentari ljubitelja fudbala su, uglavnom, da više od toga ionako ni ne dolazi na domaće mečeve.

Prvo kolo nastavka sezone, odnosno 24. po redu, u svakom slučaju će biti istorijsko za crnogorski fudbal: svih pet utakmica igraće se pod reflektorima! Poslednjih godina FSCG je ulagao u to da svi stadioni dobiju osvetljenje i eto došao je do toga da devet od deset prvoligaša imaju svetla za noćne mečeve. Za sada još samo Grbalj kaska po tom pitanju.

Pre nego što se sezona nastavi, trebalo bi čestitati Dejanu Savićeviću, predsedniku FSCG, na doslednosti. Dok se u nekim drugim zemljama liga širi kao lastiš, da se neko ne naljuti što mora da ispadne, Savićević je poručio klubovima – širenja lige nema. Ako već postoje uslovi da se igra, onda će se igrati po pravilima koja su važila i pre izbijanja korone. Dakle: poslednji ispada, dva idu u baraž. Deset klubova će ostati i dogodine.

BORBA ZA TITULU

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Daleko je još kraj sezone, ostalo je da se odigra čak 13 kola, ali Budućnost sigurnim korakom grabi ka osvajanju titule, koju čeka od 2017. godine. Podgorički plavo-beli su vezali devet utakmica bez poraza i stekli su 11 bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala i aktuelnog prvaka Sutjesku.

Sa te strane gledano, korona nikako nije bila saveznik Budućnosti, jer je sasekla kada je bila u velikom naletu. Pored toga, našli su se Podgoričani u neočekivanom problemu pre nekoliko dana, kada je prvi napadač ekipe, Grk Moraitis, dobio – poziv za vojsku. Njegov izostanak bi bio veliki udarac za plavo-bele, pošto je od dolaska u januaru postigao po gol na svakoj utakmici koju je odigrao, ukupno pet. Rešen je na kraju i taj problem, pa će Moraitis ostati u timu, ali ako ovako nastavi da trese mreže, lako bi moglo da se dogodi da već na leto promeni sredinu.

Sutjeska bi mogla da bude jedan od klubova kojima je prekid sezone dobro došao. Prosto, Nikšićani nisu igrali dobro u prolećnom delu sezone, od poslednjih pet utakmica dobili su samo dve i tako se stvorio poveliki jaz između njih i vodeće Budućnosti, koji će se teško smanjiti.

Dva kola pre izbijanja pandemije Sutjeska je doživela debakl u Pljevljima od Rudara (5:1), trener Nikola Rakojević je podneo ostavku, koja nije usvojena, tako da će u istom sastavu Nikšićani nastaviti prvenstvo. Posle dve uzastopno osvojene titule kao da je došlo do malog zasićenja na stadionu kraj Bistrice, što trofeja gladna Budućnost koristi i na dobrom je putu da svrgne Sutjesku sa trona.

KARTE ZA EVROPU

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Crna Gora ima tri mesta u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali i problem sa klubovima koji nisu dobili licencu za međunarodnu scenu. Rudar je na četvrtom mestu tabele i kada bi tu ostao, po plasmanu bi stekao pravo da ide u Evropu, ali klub iz Pljevalja nije dobio licencu.

Fudbalski savez je odbio pre tri dana i Iskru, koja drži treće mesto i Petrovac, koji je osmi. Međutim, oba kluba imaju pravo žalbe i moglo bi da se desi da, na kraju, ipak dobiju dozvolu da predstavlju Crnu Goru na međunarodnoj sceni. Danilovgradska Iskra nikada u istoriji nije igrala u UEFA takmičenjima i bio bi veliki udarac za klub da ostane bez te šanse, ako bi je izborio na terenu.

Osim dva vodeća, licence za Evropu su dobili i OFK Titograd, Podgorica i Zeta. Zvuči neverovatno, ali ova tri kluba u tri poslednja kola nisu dobila nijednu utakmicu. Imaju, dakle, zajedno 15 uzastopnih mečeva bez trijumfa.

Rudar je najveći gubitnik ove prvenstvene pauze, kao i raspodele licenci. Pljevljaci nisu čak ni aplicirali za nju. Klub je letos bio u organizacionom haosu i tek je dolaskom Damira Čakara na mesto direktora počeo da dobija konture. Ekipa je doslovno sastavljana u poslednji čas i gotovo bez priprema. Zbog toga „potvrda“ za igranje na međunarodnoj sceni nikom nije bilo ni u malom mozgu.

Proleće je donelo eksploziju Rudara. Pod komandom trenera Edisa Mulalića vezane su četiri pobede i to su u poslednja dva kola srušeni timovi iz samog vrha, Sutjeska (5:1) i Iskra (2:0). I onda je došao virus...

POTRAGA ZA LUKOM SPASA

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dobra stvar kod crnogorske lige od samo 10 klubova je što praktično do poslednjeg kola svaki klub ima za nešto da se bori, retko kada se desi da neko može da „levitira“ na tabeli do završne runde.

Grbalj je u najtežoj poziciji, kao poslednji na tabeli. Taman je podigao glavu, vezao tri utakmice bez poraza kada je došlo do pauze. U prvom kolu nastavlja tim iz Radanovića ide na noge lideru Budućnosti, gde teško da može da se nada bodovima.

Kom i Petrovac drže mesta koja vode u baraž, a odmah iznad njih, mimo svih očekivanja je OFK Titograd. U pitanju je klub koji je pre četiri godine bio prvak države, a u pet poslednjih sezona nikada nije završio ispod četvrtog mesta. Izgleda da su na naplatu došle prečeste promene trenera, pa su u samo šest meseci kroz klub prošli Hrvat Igor Pamić, Austrijanac Peter Pakult, crnogorski stručnjak Dragoljub Đuretić, dok ekipu sada vodi Srbin Zoran Govedarica.

OFK Titograd na papiru ima sasvim dobru ekipu, koja zaslužuje mnogo bolji plasman od sedmog mesta.

IGRAĆE SE I KUP

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kada su se u početku kovali planovi oko nastavka sezone u Crnoj Gori, ideja je bila da se otkaže igranje Kupa. Konačna odluka je da se i to takmičenje dovede do kraja, pošto se došlo do polufinala, ali će se igrati samo po jedan meč, bez revanša.

U polufinale su se plasirali Budućnost, Sutjeska, Podgorica i Petrovac, pa bi jedan od predstavnika u Evropi mogao da dođe i kroz ovo takmičenje.

CRNA GORA 1 – 24. kolo

20.00: (1,18) Budućnost (6,50) Grbalj (13,00)

20.00: (3,50) Kom (3,25) Sutjeska (2,05)

20.00: (3,25) Petrovac (2,95) OFK Titograd (2,30)

20.00: (2,15) Zeta (3,00) Rudar Pljevlja (3,50)

20:30: (3,20) Podgorica (2,70) Iskra (2,50)