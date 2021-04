Četiri najbolje ekipe iz ligaškog dela sezone u prvenstvu Belgije ponovo će se takmičiti - kod kuće i u gostima - u takozvanom plej-ofu za šampiona. Antverpen i Genk počinju, Klub Briž i Anderleht će su nedelju da nastave. Ova četvorka obećava...

Stanje pred početak doigravanja i ukupno šest rundi koje predstoje je sledeće: Klub Briž je lider sa 38 bodova, Antverpen ima 30, Anderleht 29 i Genk 28. A, opet, lider je u najslabijoj formi u odnosu na konkurente, ako oni uopšte mogu da se tako nazovu usled više nego pristojne zalihe plavo-crnih sa Jan Brejdel stadiona. No, upravo prva runda plej-ofa mogla bi da bude pokazatelj u kome će smeru da se odvija dalji tok borbe za titulu i pozicije u Evropi.

Antverpen je poslednjih nedelja dokazao da se vratio u formu. Sa četiri pobede u pet utakmica to je više nego jasno. Poslednjeg dana redovnog kalendara, čak je pobedio Genk, predstojećeg protivnika sa 3:2,i to pošto je gubio 0:2 do 67. minuta. Taj ishod sigurno može da se nazove impresivnim učinkom, jer Genk u ovoj kampanji ide više nego dobro, uprkos kasnoj promeni trenera.

Prednost koju Antverpen takođe ima u odnosu na Štrumpfove je dodatni mir. Ovog vikenda nisu morali da izlaze na teren, što im je omogućilo da se pripreme za naredne odlučujuće nedelje. Međutim, takođe je dalo vremena da se dogovore i druge stvari, kao što je jedan transfer. Lior Refaelov (35), iskusni izraelski vezista, je upravo to uradio, dogovorivši se da od sledeće sezone igra za Anderleht.

U taboru Antverpena ovu informaiju nisu svi primili podjednako pozitivno, a pitanje je da li će to uticati na atmosferu grupe. Ovaj potez nekadašnje zvezde Klub Briža i potom Antverpena, svakako nije bez rizika.

Genk će, nesumnjivo, započeti plej-of sa puno optimizma. Uostalom, igrači Jona van den Broma već imaju osvojen pehar Kupa pre pet dana i najmanje mesto u Ligi Evrope u džepu, a to može da bude važno kada se druge ekipe unervoze. Na kraju krajeva, pokušaće Genk da se dokopa mesta u Ligi šampiona.

Pored toga, evidentno je da je Genk u formi, pobeđuje u gotovo svim mečevima već nedeljama zaredom. Tako da ovaj meč dočekuje sa velikim samopouzdanjem.

Ipak nije sve tako ružičasto. Uostalom, poslednja izgubljena utakmica bila je baš protiv Antverpena, takođe u gostima. Mogu li ovog puta Štrumpfovi da odnesu pobedu?

BELGIJA 1, PLEJ-OF - 1. KOLO

Petak

20.45: (2,70) Antverpen (3,30) Genk (2,45)

Nedelja

18.30: (1,88) Klub Briž (3,45) Anderleht (3,90)

