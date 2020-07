Kreće Veikausliga: KuPS sa 12 stranaca brani krunu! Helsinki je ranjeni lav, Partizanov Medo pojačao Haku

Protekle nedelje konačno su krenuli i Finci, odnosno Ikonen liga, drugi rang takmičenja u zemlji "1.000 jezera", a danas počinje i najbolji šampionat ove države na severu Evrope, Veikausliga.

Prošle godine dogodila se revolucija u Finskoj. Maleni KuPS je iznenađujuće stigao do krune, šeste u istoriji, a prve posle posta od 43 godine. Ako je bilo iznenađenje da ekipa iz grada Kuopio (koji ima nešto manje od 120.000 stanovnika) stigne do titule u Finskoj, onda je senzacija svakako podatak da je najbolji tim u ovom milenijumu, Helsinki, ostao čak i bez plasmana u kontinentalna takmičenja. Prošle sezone nekadašnji šampion, koji je osvojio osam titula u poslednjih 11 godina, bio je tek peti, a u baražu za Ligu Evrope je ispao u drugoj rundi od Mariehamna.

Prošleg leta, Helsinki je bio rival Crvenoj zvezdi u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ekipa iz finske prestonice je u revanšu slavila protiv tadašnje čete Vladana Milojevića sa 2:1, ali je to bila Pirova pobeda, pošto su u Beogradu crveno-beli trijumfovali sa 2:0. Trener je ostao isti, mladi Toni Koskela (37). On je imao očajnu debitantsku sezonu na klupi plavo-belih, ali je dobio novu šansu da popravi utisak.

Prema proceni portala Transfermarkt.de, Helsinki ima najskuplji tim u najboljoj ligi Finske, nešto manje od 5.000.000 evra (4.830.000). Za nekadašnjeg šampiona ove zemlje igraće iskusni srpski internacionalac Ivan Ostojić. Pančevac je početkom godine stigao u Helsinki iz niškog Radničkog. Pre toga je defanzivac imao pečalbarsku karijeru u Slovačkoj, Češkoj i na Kipru.

Klubovi u Finskoj nisu toliko platežno sposobni, pa i Helsinki nije mnogo plaćao obeštećenja za fudbalere, a jedini igrač za koga je izdvojene neka suma (150.000 evra) je mladi Finac Lukas Lingman koji je stigao iz RoPS-a. Ekipa je znatno promenjena u odnosu na prošlu neuspešnu sezonu. Ima osam stranaca. Japanac Atomu Tanaka je stigao iz Serezo Osake, a iz šampionskog KuPS-a doveden je defanzivac, Kolumbijac Luis Karlos Kariljo.

Navijači Helsinkija (©Shutterstock)

Nema više u timu Šveđanina Sebastijana Dalstroma, strelca vodećeg gola protiv Crvene zvezde u revanšu. On je prošlog leta najviše namučio fudbalere srpskog šampiona, a pred start ove prešao je u moldavski Šerif kao i defanzivac Feit Obilor. Helsinski je napustio i brzonogi napadač Evans Mensah koji je otišao u Katar.

U timu je ostao iskusni Riku Riski, strelac pobednosnog gola (2:1) protiv Zvezde u poslednjim trenucima revanša drugog kola kvalifiakacija za Ligu šampiona. Riski je na osam utakmica u Kupu u 2020. godini postigao tri gola i imao šest asistencija i sigurno će biti udarna igla ekipe u narednom šampionatu. Ovaj iskusni napadač je nekada igrao za Geteborg, Rozenborg i Od Grenland. Iz Minesote, iz MLS lige, stigao je Rasmus Šuler. Najvredniji fudbaler Helsinkija je Albanac sa makedonskim pasošem Ferhan Hasani. On je procenjen na 500.000 evra. U Helsinki je stigao kao slobodan igrač, a poslednji klub bio mu je Al Raed iz Saudijske Arabije. Nekada je branio boje Volfzburga, Brondbija i Škendije iz rodnog Tetova.

Šampion KuPS imaće težak zadatak da odbrani krunu u Finskoj. Ekipa iz grada Kuopio i ove sezone će se oslanjati na strane igrače. U klubu je čak 12 stranaca (najviše u ligi). Na klupi je iskusni norveški stručnjak Arne Erlandsen, koji je vodio nekoliko klubova u otadžbini, a radio je i u švedskom Geteborgu. Uspon KuPS-a poslednjih godina vezan je za biznismena Arija Lahtija, vlasnika finskog šampiona.

Prošle sezone je najbolji igrač bio Brazilac Lukas Ranhel Nunjes koji je nekada igrao za austrijski Kapfenberg i albanski Kukeši. Najvrednije pojačanje ove godine je portugalski štoper Nunjo Tomaš. On je stigao u KuPS iz bugarskog CSKA iz Sofije, a portal Transfermarkt ga je procenio na 450.000 evra. U pripremnom periodu i Kupu partner Ranhelu u špicu šampiona bio je Nigerijac Aniekpeno Udoh. On je početkom godine stigao u klub iz švedskog Ljungskilea.

SJK iz Seinajokija je bio šampion Finske 2015. godine, ali je poslednjih sezona u padu. Ekipa je nova, čak 17 igrača je stiglo ove godine, a na klupi će sedeti Jani Honkavara. Honka je prošle sezone posle baraža uspela da izbori plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Četvrtu sezonu na klupi tima je mladi stručnjak Vesa Vesara. Napad Honke predvodiće Gambijac Demba Sevidž, nekadašnji igrač Helsinkija i turskog Erzuruma.

Prošle sezone u prvom delu sezone (22 kola) lider šampionata je bio Inter, ali ekipa iz Turkua nije uspela da izdrži u poslednjih pet kola (doživela tri poraza). U meču za titulu u poslednjem kolu na svom terenu je poražena od KuPS-a sa 2:0 i morala je da zadovolji sa drugim mestom i izlaskom u Evropu. Drugu sezonu na klupi tima sedeće španski stručnjak Hose Riveiro. U prelaznom roku mnogo igrača je napustilo ekipu i otišlo pre svega u norveške klubove. Defanzivac Miro Tehno je otišao u Helsinki. Najveće pojačanje je Brazilac Lilu. On je stigao na pozajmicu iz švedske Bromapojkarne, a procenjen je na 300.000 evra.

Posle godina tavorenja konačno se u elitu vratila i Haka, nekadašnji šampion Finske. Prošle sezone u Ikonenu, ekipa iz Valkeakoskija je bila dominantna u drugoligaškom karavanu sa 24 pobeda u 27 kola. Na klupi sedi nekada veliki finski as Teemu Tainio. On je nekada igrao za Ajaks, Okser, a pet godine je proveo na Ostrvu noseći dresove Totenhema, Sanderlenda i Birmingema. Igrao je još u MLS ligi za Njujork Red Bul, a igračku karijeru je završio u Helsinkiju. U prvoj sezoni kao trener vodio je Haku do povratka u finsku elitu.

U ekipi je i srpskim ljubiteljima fudbala jedno poznato ime – Mohamed Medo Kamara, nekadašnji vezista Partizana. On je ove godine stigao u povratnika u finsku elitu, a poslednji klub igrača iz Sijera Leonea bio je Kazma Sporting iz Kuvajta. Medo je u Partizanu proveo dve i po godine, a iz Humske je u januaru 2013. godine otišao na Ostrvo, u Bolton. Branio je boje i Makabija iz Haife, a sada se u smiraj karijere vratio u Finsku gde je još igrao za KuPS i Helsinki u dva navrata. On je u početkom marta potpisao za Haku, a odigrao je tri utakmice za novi klub u Kupu Finske.

Pojačanje Hake za ovu sezonu je i iskusni napadač visok 197 centimetara, Ero Markanen, koji je promenio mnogo klubova u Nemačkoj, Švedskoj i Danskoj, a u Finsku je došao iz Indonezije. U Haki dosta ove sezone dosta očekuju od Antoa Hilska. On je ove godine u Kupu na sedam utakmica postigao dva gola i imao jednu asistenciju, a prošle godine u drugoj ligi pet puta je zatresao mrežu, a imao je i čak 10 asistencija.

Osim Hake, povratnik u najviši rang je i TPS. Prema proceni Transfermarkta ekipa sa najsiromašnijim rosterom je RoPS. Vrednost igrača je samo 1.500.000 evra. Najmlađu ekipu u ligi imaće Ilves iz Tamperea sa prosekom godina od 23, a onda slede šampion KuPS sa 23,6, TPS sa 23,9. Najstarijim tim imaće Honka, prosek 27 godina. KuPS ima najviše stranaca u ligi, čak 12, a najmanje fudbalera sa stranim pasošima, po pet, imaće Haka, Ilves, Lahti i RoPS.

Ekipe iz istog grada su Helsinki i HIFK (prestonice Finske), dok će gradski derbi da gledaju i žitelji Turkua, Inter i TPS.

Sistem takmičenje je isti kao i prtehodne godine. Dvanaest ekipa igraće dvokružni sistem, svako sa svakim kod kuće i u gostima (22 kola), a onda sledi podela lige, na šest najboljih koji će igrati pet kola za šampiona i mesta u Evropi, dok će ekipe od sedmog do 12. mesta da se bore za opstanak.

Najbolji tim ide u kvalifikacije za Ligu šampiona, vicešampion u kvalifikacije za Ligu Evrope. Četvrti, peti i šesti tim iz plej-ofa kao i najbolji tim iz plej-auta igraće baraž, a pobednik igra sa trećeplasiranom ekipom za mesto u Evropi. Iz lige ispada samo najgori tim, a pretposlednji se u baražu za opstanak sastaje sa drugom najboljom ekipom iz Ikonen lige.

FINSKA – 1. KOLO

Sreda

17.30: (3,35) Haka (3,20) Honka (2,25)

17.30: (3,70) HIFK (3,40) KuPS (2,05)

17.30: (1,75) Ilves (3,50) Mariehamn (5,10)

17.30: (6,00) Lahti (3,80) Helsinki (1,60)

17.30: (1,95) SJK (3,40) TPS (4,10)

Četvrtak

17.00: (1,38) Inter Turku (4,40) RoPS (10,0)

*** kvote su podložne promenama

VREDNOST TIMOVA (PROCENA PORTALA TRANSFERMARKT)

1. Helsinki 4.830.000 *

2. KuPS 4.030.000

3. Ilves 3.180.000

4. SJK 3.150.000

5. Honka 2.750.000

6. HIFK 2.700.000

7. Lahti 2.600.000

8. Inter Turku 2.550.000

9. Mariehamn 2.100.000

10. Haka 1.780.000

11. TPS 1.750.000

12. RoPS 1.500.000