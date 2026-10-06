Kristijan Balov prvi put starter, Bugari bez prava na poraz

Bugarski Sportal najavljuje da će se prvotimac Crvene zvezde Kristijan Balov naći u startnih 11 na večerašnjoj „spasonosnoj“ utakmici u Luksemburgu, što bi bio prvi start mladog krilnog fudbalera u dresu sa državnim grbom. Balov je debitovao u martu ove godine u prijateljskoj utakmici protiv Solomonskih ostrva, kada je ušao na poluvremenu, a isti slučaj je bio i protiv Estonije u Plovdivu 29. septembra. Protiv Islanda je presedeo utakmicu na klupi za rezervne igrače.

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Ribarski bi na teren trebalo da izvede sledeće sastav: Naumov - Turicov, Velkov, Cenov, Krajev, Panajotov, Čandurov, Rusev, Iliev, Balov.

„Drugačiji meč, drugačiji pristup. Moramo da poboljšamo igru sa loptom, da budemo koncentrisani u odbrani. Pregledali nam stvari koje nam možda nisu dostajale - da zatvorimo prvo poluvreme bez gola. Moramo da pri promeni rezultata ne gubimo koncentraciju. Da, ima određenih kolebanja, najviše sa balansiranjem minuta. Imamo određene fizičke probleme, do poslednjeg trenutka se neće znati u kojoj meri će se oporaviti”, rekao je Ribarski pred utakmicu.

Bugarima na gostovanju u Luksemburgu nedostaju suspendovani Dimitar Velkovski i Lukas Petkov (žuti kartoni), kao i Marin Petkov, koji je napustio pripreme zbog rođenja ćerke. Ipak, očekuje se da će se vezista Lidsa Ilija Gruev naći na klupi. Reprezentacija Luksemburga je znatno oslabljena neigranjem svog najboljeg igrača Leandra Bareira zbog suspenzije, kao i povređenih standardnih prvotimaca Koraća, Sinanija, Jansa i Martinsa.

Bugarsku bi poraz definitivno ostavio bez nade pred poslednja dva kola, remi bi im sačuvao teoretske šanse, dok bi ih pobeda u potpunosti vratila u ravnopravnu bitku. Bugari 13. novembra dočekuju Island, dok tri dana kasnije gostuju Estoniji u poslednjem kolu Lige nacija.

LIGA NACIJA - C DIVIZIJA, 4. KOLO

Utorak

GRUPA 1

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