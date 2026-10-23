Kriza na Mendizorozi: Da se vrati Marijano Dijaz s početka sezone
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 12:21
Samo bod za Alaves u prethodnih pet kola pred dolazak u Baskiju „fenjeraša” Malage (21.00) u prvom meču 10. kola Primere
Pogled na tabelu Primere je bajkovit za Alaves – sedmo mesto. Ipak, samo bod u poslednjih pet kola baca drugo svetlo na baskijski tim. Kriza ekipe Sančesa Kikea Floresa.
Dobra vest za tim iz Vitorije je da u goste večeras (21.00) dolazi „fenjeraš” Malaga, jedina ekipa bez pobede u Primeri posle devet kola. Andalužani su se ove sezone vratili u elitni rang, ali će teško ostati u njemu.
“Moramo da promenimo trend, a da bismo to uradili, moramo da odigramo dobru utakmicu i ostvarimo pozitivan rezultat. Ove nedelje smo analizirali greške koje pravimo i identifikovali smo ih. Radi se o poverenju u proces i saznanju da, baš kao što smo imali divan niz na početku, sada smo napravili loš koji ne odražava u potpunosti naše performanse, ali pošto je rezultat ono što je važno, moramo biti ambiciozni da se izvučemo iz ove situacije”, rekao je Kike Flores.
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21.00: (1,62) Alaves (3,80) Malaga (5,80) MOZZART RELAX
Malaga je sakupila samo četiri boda.
“To je tim koji je zadržao isti sastav kao prošle sezone. Malaga je remizirala nekoliko puta protiv jakih protivnika. Moramo da iskoristimo slabosti našeg rivala”, istakao je iskusni stručnjak.
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MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli.
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Kriza Alavesa se poklapa sa postom Marijana Dijaza, nekadašnjeg napadača Reala. On je učestvovao u tri gola i četiri asistencije svog tima, što je 53 odsto pogodaka Alavesa ove sezone. U tih pet utakmica kada Dijaz nije matirao golmane, Alaves je upisao četiri poraza i remi. Boje je prvi strelac tima sa pet golova.
Očekuje se da Kike Flores igra sa obojicom svojih najboljih napadača, Marijanom i Bojeom. Van stroja su Garses i Mikel Rodrigez. Gosti iz Andaluzije dolaze na Mendizorozu bez Očoe, Murilja, Lobetea, Hoakina i Huan Kruza.
Alaves je bez remija na svom terenu – tri pobede i dva poraza, dok je Malaga osvojila samo bod na četiri gostovanja, uz samo jedan postignut pogodak. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na igru GG3+ je 2,45.
PRIMERA – 10. KOLO
Petak
21.00: (1,62) Alaves (3,80) Malaga (5,80) MOZZART RELAX
Subota
14.00: (1,75) Rajo Valjekano (3,60) Elče (4,90) MOZZART RELAX
16.15: (2,35) Rasing Santander (3,50) Espanjol (2,95) MOZZART RELAX
18.30: (3,25) Valensija (3,45) Viljareal (2,20) MOZZART RELAX
21.00: (1,25) Atletiko Madrid (6,50) Deportivo La Korunja (10,5) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (1,55) Atletik Bilbao (3,70) Hetafe (7,00) MOZZART RELAX
16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX
18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX
21.00: (1,65) Barselona (5,40) Real Madrid (4,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (1,95) Sevilja (3,45) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama