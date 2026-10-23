Kriza na Mendizorozi: Da se vrati Marijano Dijaz s početka sezone

Pogled na tabelu Primere je bajkovit za Alaves – sedmo mesto. Ipak, samo bod u poslednjih pet kola baca drugo svetlo na baskijski tim. Kriza ekipe Sančesa Kikea Floresa.

Dobra vest za tim iz Vitorije je da u goste večeras (21.00) dolazi „fenjeraš” Malaga, jedina ekipa bez pobede u Primeri posle devet kola. Andalužani su se ove sezone vratili u elitni rang, ali će teško ostati u njemu.

“Moramo da promenimo trend, a da bismo to uradili, moramo da odigramo dobru utakmicu i ostvarimo pozitivan rezultat. Ove nedelje smo analizirali greške koje pravimo i identifikovali smo ih. Radi se o poverenju u proces i saznanju da, baš kao što smo imali divan niz na početku, sada smo napravili loš koji ne odražava u potpunosti naše performanse, ali pošto je rezultat ono što je važno, moramo biti ambiciozni da se izvučemo iz ove situacije”, rekao je Kike Flores.