Šta se događa s velikanima iz Porto Alegrea, Internasionalom i Gremijem? Crveni su prošle sezone bili vicešampioni u Brazileirau, malo im je falilo da skinu Flamengo s trona, a sada su u donjem delu tabele. Trikolori su još gori. Trenutno su na poslednjem mestu, bez pobede, sa samo dva boda na kontu posle pet kola. Početak je elitnog šampionata u zemlji fudbala, ali start ne nagoveštava ništa dobro za ova dva kluba. Oba giganta su promenila trenera. Internasional je smenio Španca Anhela Ramireza, a novi strateg Dijego Agire imaće debi na svom terenu protiv šampiona Južne Amerike Palmeirasa noćas (23.55) u derbiju Serije A.

Agireu će ovo biti treći meč kao glavnog trenera Intrrnasionala, ali je prethodna dva vodio van Porto Alegrea. Tim iz Sao Paula je imao krizu na početku sezone, nije uspeo da odbrani ttitulu u prvenstvu Paulista, ispao je iz Kupa Brazila, ali tri pobede u poslednja četiri kola nagoveštavaju borbu za titulu čete portugalskog stručnjaka Abela Fereire.

Palmeiras je jedini od velikana koji je trenutno u vrhu, ima četiri boda manje od lidera Bragantina koji je jedini tim koji još nije osetio gorčinu poraza u Brazileirau. Crveni su se trgli, nisu poraženi već tri kola, ali 13. mesto je veoma loše za tim koji ima šampionske ambicije. Protiv Verdaa, u startnu postavu se vraća napadač Juri Alberto, dok se Tijago Galjardo, prošle sezone prvi strelac tima sa 17 golova, seli na klupu. Takođe, i Edenilson i Kajo Vidal bi trebalo da se vrate u idealnih 11. U konkurenciji za tim nije povređeni Tajson, ovogodišnje pojačanje iz ukrajinskog Šahtjora. Povređeni su u Lukas Ribeiro, Rodrigo Moledo, Ze Gabrijel i Peruanac Paolo Gerero. Palasios je sa reprezentacijom Čilea na Kopa Amerika, dok Paulo Viktor još nema pravo igranja.

Trener Palmeirasa Abel Fereira možda odluči da odmori najboljeg igrača tima na startu sezone Gustava Skarpu. On je postigao gol i ima dve asistencije u pobedi (3:2) protiv Baije proteklog vikenda. Palmeiras je slavio golom Brena u drugom minutu sudijske nadoknade. On je odigrao šest utakmica u nizu i to svih 540 minuta. Ako bude odmorio, "desetka" će biti Rafael Vejga. U napadu se očekuju iskusni Luiz Adrijano i Breno. Gosti iz Sao Paula ne mogu da računaju na reprezentativce Brazila, golmana Vevertona, Paragvajca Gustava Gomeza i Urugvajca Vinju koji su sa svojom selekcijama na Kopa Amerika. Gabrijel Veron nije fizički spreman. Prošle sezone Internasional je na svom terenu dobio Palmeiras sa 2:0, dok je u Sao Paulu bilo bez pobednika - 1:1. Ovi brazilski velikani igraju utakmice na mali broj golova. Na osam vezanih mečeva bilo je dva ili manje pogodaka.

Gremio gostuje Žuventudu u Kašijasu (02.30). Povratnik u društvo najboljih igra neočekivano dobro, vezao je tri meča bez poraza. Trikolori iz Porto Alegrea su imali tri uzastopna poraza na startu šampionata, a poslednje dva meča su osvojili po bod. Gremio je oba meča ove sezone izgubio na gostovanjima.

Santos je imao dosta problema pre početka najbolje lige Brazila, pre svega finansijske prirode. Iako su klub napustili Verisimo i Venecuelanac Soteldo, ekipa iz Sao Paula dobro gura, posebno na svom stadionu Vila Belmiro. Na četiri utakmice kod kuće ima tri trijumfa i remi. Na tri vezana susreta kod kuće Santos nije poražen. Protiv Sport Resife, izabranici trenera Fernanda Diniza imaju ulogu favorita.

BRAZILSKA SERIJA A - 8. KOLO

Sreda

Fluminense - Atletiko PR u toku

Fortaleza - Šapekoense u toku

23.55: (2,00) Baija (3,30) Amerika Mineiro (4,00)

23.55: (2,65) Internasional (3,10) Palmeiras (2,80)

Četvrtak

01.30: (1,62) Santos (3,50) Sport Resife (6,75)

02.30: (3,10) Korintijans (2,75) Sao Paulo (2,70)

02.30: (4,30) Žuventud (3,35) Gremio (1,92)

21.00: (1,82) Bragantino (3,50) Seara (4,60)

23.55: (1,75) Atletiko Mineiro (3,45) Atletiko GO (5,20)

Petak

01.00: (6,50) Kujaba (3,90) Flamengo (1,55)

