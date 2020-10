Sudar divova, tek treći. Zvuči pomalo nestvarno, ali Ajaks i Liverpul, osvajači zbirno 10 titula prvaka Evrope, ukrstiće u sredu koplja posle više od pola veka. Poslednji put to se dogodilo u okviru Kupa evropskih šampiona 1966/67, pre 53 godine, kada su Kopljanici na krilima Johana Krojfa preslišali Crvene u dvomeču, a sada će najtrofejniji holandski klub – baš na Areni koja nosi ime legendarnog asa – dočekati Liverpul na premijeri 1. kola Grupe D ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona.

Puleni Erika ten Haga u okršaj ulaze posle „demoliranja“ Herenvena za vikend, zahvaljujući golovima i asistencijama kapitena Dušana Tadića, ali i Kudusa, Klasena i Antonija, dok Jirgena Klopa daleko više od remija u gradskom derbiju s Evertonom brine povreda stuba odbrane. Virdžil van Dajk je van stroja i prema pojedinim prognozama već je završio sezonu, pa se očekuje da se u nedostatku opcija Fabinjo pridruži defanzivnoj liniji. Zabrinutost nemačkog stratega za odbranu povećala se pre puta u Amsterdam kada se centralni bek Žoel Matip pridružio Virdžilu van Dajku u "bolnici". Kamerunac je bio jedan od trojice igrača koji su se u subotu povredili protiv Evertona.

Odsutni su još prvi golman Alison i letošnja akvizicija Tijago Alkantara, što značajno umanjuje šanse Crvenih. Jedina pozitivna vest iz tabora Redsa je podatak da se Nabi Kejta vraća u stroj pošto je bio negativan na virus korona.

"Znamo da naš zamenik kapitena i najbolji centralni bek na svetu dugo neće igrati za nas. Pokušaćemo da pronađemo rešenja, ali nemam pojma kako će izgledati", jadao se Klop.

Sa druge strane, šef Ajaksa Erik ten Hag smatra da odsustvo van Dajka neće promeniti način na koji njegov rival pristupa igri.

"Na kraju se sve svodi na to ko igra. Liverpul neće biti drugačiji, jer on uvek igra isto. Kvalitet čoveka A može da se prebaci na čoveka B, ceo tim se neće promeniti jer nije prisutan Virdžil van Dajk. Oni su trenutno najbolji tim na svetu. Kada osvojite Ligu šampiona i Premijer ligu u roku od dve godine, snažni ste kandidat da to i ponovite", uverava ten Hag.

Ajaks je u prelaznom roku ostao bez dvojice važnih karika, Van den Beka i Zijeha, dok su mlađani Kudus i Gravenberh sjajno otvorili poglavlje u klubu, i nadaju se da uz srpskog asa Tadića mogu da "eksplodiraju" na najvećoj sceni. Sa druge strane, Redsi će se osloniti na navalni trio Mane – Firmino – Salah, a naročito na učinak Egipćanina, koji je postigao četiri pogotka na prethodnih sedam gostovanja Liverpula u najeminentnijem kontinentalnom takmičenju.

LIGA ŠAMPIONA - 1. KOLO

Sreda



GRUPA A

18.55: (1,55) RB Salcburg (4,20) Lokomotiva Moskva (6,00)

21.00: (1,68) Bajern (3,80) Atletiko Madrid (5,20)

GRUPA B

18.55: (1,35) Real Madrid (5,30) Šahtjor (8,00)

21.00: (1,65) Inter (3,80) Menhengladbah (5,50)

GRUPA C

21.00: (1,30) Mančester Siti (5,70) Porto (9,00)

21.00: (2,50) Olimpijakos (3,10) Marselj (3,00)

GRUPA D

21.00: (4,30) Ajaks (3,90) Liverpul (1,78)

21.00: (6,00) Midtjiland (4,20) Atalanta (1,55)





*** kvote su podložne promenama

Utorak

GRUPA E

Čelsi - Sevilja 0:0

Ren- Krasnodar 1:1 (0:0)

/Girasi 56 - Ramirez 59/

GRUPA F

Zenit - Klub Briž 1:2 (0:0)

/Horvat 74 ag - Denis 63, De Keteler 90+3/

Lacio - Dortmund 3:1 (2:0)

/Imobile 6, Hic 23 ag, Akpa 76 - Haland 71/

GRUPA G

Dinamo Kijev - Juventus 0:2 (0:0)

/Morata 46, 84/

Barselona - Ferencvaroš 5:1 (2:0)

/Mesi 27 pen, Fati 42, Kutinjo 52, Pedri 82, Dembele 89 - Kartin 70 pen/

GRUPA H

PSŽ - Mančester Junajted 1:2 (0:1)

/Marsijal 55 autogol - Fernandeš 23 penal, Rašford 86/

RB Lajpcig - Bašakšehir 2:0

/Anhelinjo 16, 20/