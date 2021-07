Bilo je pokušaja i ranije, ali su se kockice transfera, ili bolje reći povratka, Nenada Krstičića u Crvenu zvezdu sklopljene leta 2021. godine. Dugo ga je želeo Dejan Stanković kao personifikaciju italijanske taktičke pismenosti i liderstva u svlačionici, želeo je i iskusni vezista nazad u Beograd.

Međutim, ugovor sa AEK-om je raskinut pre tri dana, čime su se stekli svi preduslovi da Nenad Krstičić potpiše trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Velika želja mu je ispunjena, sada će se očekivati da popularni Nena povede nove saigrače ka grupnoj fazi UEFA takmičenja.

„Osećam se kao da nikada nisam odlazio. Dugo sam želeo da se vratim, sada se tek ostarilo. Bilo je mnogo čestitki, hteo sam da stignem na utakmicu, ali nisam uspeo. Vratila me je emocija i ljubav, u Grčkoj sam sve to izgubio. Čak i emociju prema fudbalu. Igrati u Zvezdi je nešto posebno. Sve je drugačije, nije to samo pitanje novca. Sve ide kako treba, gledao sam meč protiv Arisa. Oni su odličan tim, ali nisu to mogli da pokažu protiv Zvezde. Bili su tvrdi i agresivni, ali smo pokazali veći kvalitet. Zadovoljan sam kako to izgleda, počeo sam da hvatam šta i kako Mister traži“, rekao je na zvaničnom predstavljanju Nenad Krstić.

Mnogo razloga za zadovoljstovo imali su članovi sportskog sektora Crvene zvezde. Posebno Mitar Mrkela i Dejan Stanković.

„Krstičić je tokom prvog mandata bio važan na terenu, važan i u svlačionici. On je u prošlom mandatu, od prvog dana se prilagodio Crvenoj zvezdi, kao da je igrao u mlađim kategorijama. Dugo ga je Dejan želeo, Nena je profil koji može da igra sa svakim igračem u sredini. On je sposoban da svakog igrača učini boljim“, rekao je Mitar Mrkela.

U sličnom tonu je pričao i Dejan Stanković.

„Nena zna šta je DNK Crvene zvezde. Učestvovao je u brojnim uspesima. Sa njim dobijamo na stabilnosti i sigurnosti, kao i mogućnost da menjamo vezni red kako nama odgovara na osnovu jačine protivnika. Biće naša karta više“.

