Mladi napadač Crvene zvezde bio je precizan u trećoj seriji penala protiv Partizana u finalu Kupa Srbije, ali je potom ušao u bespotreban konflikt sa golmanom crno-belih Vladimirom Stojkovićem, koji je rezultirao žutim kartonom za iskusnog čuvara mreže i opštim metežom u kaznenom prostoru ispred južne tribine stadiona Rajko Mitić.

Ipak, rulet je nastavljen, a onda se razbranio kapiten domaćeg tima Milan Borjan i doneo duplu krunu Crvenoj zvezdi posle 14 godina čekanja.

"Prvi sam se javio treneru Stankoviću za izvođenje penala jer sam bio siguran u sebe, i u to da ću ga dati. Malo su me ponele emocije, pa sam zato tako odreagovao. Ovaj pogodak posvećujem mojoj porodici koja me je uvek podržavala, u lepim i teškim trenucima. Mom ocu, majci i sestri, koje volim najviše na svetu", rekao je Krstović.

Emocije nije krio ni štoper srpskog šampiona Radovan Pankov.

"Ne mogu rečima da opišem koliko sam ponosan na ovaj uspeh. Bio sam dete kada smo poslednji put osvojili dva trofeja. To je bilo jako davno, imao sam 12 godina i sećam se svega, slavlja i igrača koji su tada nastupali za naš klub. Sada sam zaista preponosan na sve, saigrače, štručni štab i naravno navijače", zaključio je Pankov.

Prvu duplu krunu osvojio je i mladi Veljko Nikolić.

"Konačno smo osvojili duplu krunu, dali smo sve od sebe da bi došli do ovoga. Pet godina sam u klubu i ovo je stvarno veliki uspeh za sve nas. Ponosan sam na ove momke koji su se borilii do poslednjih atoma snage i prolili što bi se reko krv i znoj. Penali su stvarno rulet, ali ako si siguran u sebe, trebaš samo da odabereš stranu i da šutneš i to je to", istakao je Nikolić.