Kruna za fudbalskog kralja Poljske! Odigrao je Filip Mladenović najbolju sezonu u karijeri, briljirao je na terenima uzduž i popreko Poljske, odveo je Legiju do šampionske titule, a onda mu je stiglo i najveće individualno priznanje.

Na gala večeri u ponedeljak uveče u Varšavi Filip Mladenović je proglašen za najboljeg fudbalera poljske lige u sezoni 2020/21! Priznanje je tim veće što su glasali treneri i igrači prvoligaških klubova, a niko nije mogao da glasa za fudbalera iz svog kluba.

Sve kada se sabralo, Mladenović je glatko pobedio, a ne samo što je dobio MVP nagradu, nego je proglašen i za defanzivca sezone. Kakav paradoks: Filip je najbolji odbrambeni igrač u ligi, a statistika na kraju sezone mu je kao da je špic ili u najmanju ruku ofanzivni vezni: na 36 utakmica postigao je osam golova dok je za deset asistirao!

A, kada nagrada dođe iz ruku kolega sa terena, onda ona ima najveću težinu.

„Za mene, ovo je najznačajnija nagrada, jer su me izabrali kolege igrači. Koliko znam, dobio sam dosta glasova iz Lehije Gdanjsk, što znači da me tamo nisu zaboravili. Moj otac je zadužen za nagrade i trofeje, naći će pravo mesto kod kuće i za ovu. Drago mi je što sam dobio priznanje i nadam se da to nije moja konačna reč u poljskom prvenstvu“, rekao je Mladenović nakon primanja nagrade.

Koliko je napredovao u dresu Legije, videlo se kod Mladenovića i kada je oblačio dres Srbije u poslednjih godinu dana, jer je i tu od septembra do danas upisao gol i tri asistencije na šest odigranih utakmica i to nije na svakoj bio starter.