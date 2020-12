Prosuti bodovi, drugi put u tri kola, a osmi ove sezone u prvenstvenoj trci, bili su povod da u Barseloni bude aktiviran crveni alarm.

Aktuelna takmičarska godina, od negativne uvertire u vidu neizvestnosti po pitanju sudbine Lionela Mesija, preko brojnih kiksva u Primeri, već posle tri meseca dobija obrise jedne od onih za zaborav, makar na domaćoj pozornici.

U najmanju ruku skroman učinak u 14 kola oslikan kroz četiri poraza i tri remija dodatno je pokvario duel sa Eibarom i samo bod osvojen na Kam Nou, te već sada u redovima vicešampiona Španije na titulu gledaju kao teško ostvariv cilj.

"Ukoliko pogledamo realno, osvajanje La Lige deluje veoma komplikovano iz ove pozicije. Ništa nije nemoguće, ali treba uzeti u obzir veliku bodovnu prednost Atletiko Madrida. Radi se o odličnom timu koji načinom igre ne ostavlja rivalu mnogo opcija. Veoma su jaki, primaju malo golova i imaju kontinuitet", odjeknule su reči Ronalda Kumana, stratega Barselone, posle remija sa Eibarom.

Katalonci, uprkos inicijativi, nisu uspeli da slome otpor rivala. Iako su bili tim koji je diktirao tempo i stvarao šanse, posle propuštenih prilika i kazne u vidu gola Kikea, došli su u situaciju da strepe od poraza, međutim potpuni debakl izbegli su golom Dembelea.

"Zaslužili smo pobedu, uradili smo sve što je bilo potrebno. Rival je imao samo jedan udarac uokvir gola. Stvarali smo šanse, ali nismo iskoristili penal i pravili smo greške u odbrani što nas je koštalo. Vredno i dobro smo radili, prikazali dovoljno za tri boda, ali nismo stigli do njih. Ovo se prečesto dešava. U prvom poluvremenu nismo iznosili loptu kako smo želeli, rival nas je dobro stisnuo i bilo nam je potrebno mnogo kombinovanja da bismo stigli do slobodnog igrača. Ne znam zašto smo izgledali tako, da li zbog straha ili nečeg drugog. U drugom poluvremenu smo počeli da igramo. Remi nije pravedan ishod, ali to nam se dešava po ko zna koji put ove sezone. Radimo stvari dobro, tim se bori do poslednjeg trenutka, ali na kraju ne dođe do tri boda".

Mesi na tribinama kamp Noua tokom gostovanja Eibara, Foto: Reuters

Prvi put ove sezone u protokolu za prvenstveni susret nije bio Lionel Mesi. Povreda zgloba ovojila je Argentinca od terena, a uz ranije povređene Fatija, Pikea i Serđi Roberta, izosatao je i Žordi Alba zobog žutih kartona. Činjenica da je kapiten Barselone ostao na tribinama, ponovo je pokrenula pitanje njegovog naslednika na koje još ne postoji odgovor.

"Ne želim da kažem da nam je nedostajalo iskusnijih igrača. Tim je u tranziciji, a imamo problema i sa povredama. U postavi je bilo pet ili šest mladih igrača, ali je uprkos tome sastav koji je izašao na megdan Eibaru veoma iskusan. Nedostaao nam je Mesi, on je igrač koji pravi razliku", istakao je Kuman.

Pri analizi problema u kojem se Barselona trenutno nalazi poseban fokus španske fudbalske javnosti je na ofanzivi. Sivu sliku, uz propuštene šanse Usmana Dembelea i Martina Brjatvajta, koji je bio neprecizan i sa bele tačke, upotpunilo je skromno izdanje Grizmana koji je izmenjen u trenucima kada je klub jurio gol zaostatka. Uprkos činjenicama koje ne govore u prilog ofanzivi njegovog itma, Kuman je na račun napadača imao samo pozitivne kritike.

"Raduje me povratak Dembelea, on je važan deo tima zbog svoje brzine. Brjatvajt je promašio penal, ali je u Ligi šampiona postigao gol i bilo je ligično da izvodi ispred grizmana koji je ranije bio neprecizan. Kao što sam rekao, pravimo mnogo šansi i ostaje mi nejasno kako uproks takvoj igri ne izađemo kao pobednici".

Dva boda ispuštena protiv Eibara, nadovezala su se na remije protiv Valensije (2:2), Alavesa (1:1) i Sevilje (1:1), pa uz poraze od Kadiza (1:2), Atletiko Madrida (0:1), Reala (1:3) i Hetafea (0:1), Katalonci sa dve utakmice više već sad zaostaju za Jorgandžijama sedam bodova i pre polovine trke su prilično daleko od titule koja im je izmakla i prethodne sezone. Sa druge strane, izabranici Dijega Simeonea će večeras imati priliku na svom terenu protiv Hetafea iskoriste kiks jednog od rivala i dodatno se udalje na tabeli.

Činjenica da titula izgleda kao nedostižan cilj već na kraju decembra bila je povod za kritike na račun Barselone svih španskih medija, te je Sport remi definisao kao "još jednu katastrofu", a isto gledište imao je i As. Marka je ispuštenim bodovima Barselone takođe dala centralni prostor na naslovnoj strani uz poruku: "Život bez Mesija izgleda ovako", dok je Mundo Deportivo posle novog saplittanja Kumanove čete godinu nazvao prokletom okriviši za remi upravo Holanđanina i njegovu taktiku u jučerašnjem susretu.